Escursioni in Altopiano: a passo d’asino tra i boschi incantati

Evento speciale: escursione con gli asini. Accompagnati da Thomas e dai suoi amatissimi asinelli lungo un bellissimo percorso tra le malghe di Caltrano, potrete scoprire alcuni segreti sulla vita di questi simpatici animali. Thomas presenterà i suoi adorabili amici pelosi e spiegherà tutto ciò che c'è da sapere sulla loro personalità e sul loro comportamento. Dopo la camminata mattutina, durante la quale i bimbi proveranno l’emozione di essere trasportati dagli asini, si potrà pranzare in compagnia avvolti dalla bellezza della natura. Al termine dell'escursione porterete con voi ricordi indelebili di una fantastica giornata!



Da portare con sè: vestiario a strati, scarponi da trekking, acqua, merenda e PRANZO AL SACCO per il pic nic. Consigliati pantaloni lunghi.



Ritrovo presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

E' previsto uno spostamento autonomo con mezzo proprio di circa 10 km per raggiungere il luogo di partenza dell'escursione.



Adatto a tutta la famiglia!



Costo: 10 € adulti, 8 € bambini con più di 6 anni e 5 € bambini con meno di 6 anni.

MASSIMO 25 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “P. Rigoni”,presso lo I.A.T. o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo:

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti I.A.T.

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago