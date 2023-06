A passo d’asino tra i boschi incantati

Evento speciale

Mercoledì 5 Luglio ore 10.00 - 14.30



Accompagnati da Thomas e dai suoi amatissimi asinelli, si cammina tra le malghe di Caltrano alla scoperta di alcuni segreti sulla vita di questi simpatici animali. Thomas presenterà i suoi adorabili amici pelosi e spiegherà tutto ciò che c'è da sapere sulla loro personalità e sul comportamento. Dopo la camminata mattutina, durante la quale i bimbi proveranno l’emozione di essere trasportati dagli asini, ci si ferma a pranzare in compagnia avvolti dalla bellezza della natura. Al termine dell'escursione, si torna a casa con i cuori pieni di gioia e soddisfazione. Avremo creato un legame speciale con gli asinelli.



Luogo: malghe di Caltrano



Abbigliamento consigliato: vestiario a strati, scarponi da trekking, acqua e merenda e PRANZO AL SACCO per il pic nic.



Ritrovo presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

E' previsto uno spostamento con mezzo proprio di circa 10 km per raggiungere il luogo di partenza dell'escursione.



Adatto a tutta la famiglia!



Costo: 10 € adulti, 8 € bambini con più di 6 anni e 5 € bambini con meno di 6 anni.

MASSIMO 25 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico “P. Rigoni”,presso lo I.A.T. o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo:

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti I.A.T.

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago