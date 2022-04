A Pasqua Vicenza si tinge di “Fiori, colori e…”

Nelle vie del centro di Vicenza sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile torna Fiori, Colori e…, la mostra mercato di floricoltura, orto, botanica e prodotti della natura che riempirà piazza dei Signori con uno scenografico allestimento.

La manifestazione arrivata alla 14^ edizione è dedicata al verde grazie agli sforzi e all’impegno dell’associazione culturale il Tritone con la collaborazione dell’assessorato alle attività produttive.

Per tre giorni il cuore della città diventerà un giardino fiorito grazie ai numerosi espositori provenienti da tutta Italia. L’evento è dedicato in particolare agli appassionati di florovivaismo e a quanti sono alla ricerca di piante, piccoli attrezzi, complementi d’arredo ed oggetti in puro stile green.

“La floricoltura – commenta l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine - rappresenta un settore agricolo caratterizzato da una fortissima specializzazione nella produzione, trasformazione e manipolazione di piante. Sarà bellissimo ospitare espositori provenienti da tutta Italia, che con i loro prodotti renderanno speciale il cuore del nostro centro storico durante le festività pasquali. Un regalo per i vicentini e per i tantissimi turisti che raggiungeranno la città in un fine settimana che sta registrando il tutto esaurito tra alberghi e ristoranti e che speriamo possa portare soddisfazione anche a tutti i negozianti”.

“Sperando nel meteo, ci prepariamo a vivere un’edizione intensa e molto partecipata, per una proposta che son certa saprà risvegliare l’ottimismo e il desiderio di socializzare che tanto è mancato nel periodo pandemico – spiega Anna Marsiletti, presidente dell’associazione Il Tritone -. Fiori, Colori e… è entrata a pieno diritto nel calendario degli eventi di settore e stiamo ricevendo molte richieste di informazioni di gruppi organizzati che vogliono essere a Vicenza per Pasqua. Gli eventi che proponiamo si confermano ancora una volta un valore aggiunto in chiave turistica, valorizzando le bellezze della città”.

Dalla mattina di sabato 16 aprile inizia l’allestimento e l’apertura dei primi banchi. Domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, dall’alba al tramonto Fiori, Colori e….