A Palazzo Toaldi Capra Adriano Bardin presenta: "Ricordi BiancoRossi anni 60/70"

Sarà Palazzo Toaldi Capra ad ospitare la presentazione dell'ultimo libro dello scledense Adriano Bardin, dal titolo "Ricordi BiancoRossi anni 60/70" edito da Grafiche Marcolin. L'appuntamento è in programma per giovedì 12 maggio alle 20.30 con l'ex portiere del Lanerossi Vicenza che ripercorrerà aneddoti e racconti della sua carriera di calciatore.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare questo incontro dedicato a un nostro concittadino e sportivo, che ha fatto la storia dei colori biancorossi - dice l'assessore allo sport Aldo Munarini - Bardin è stato ed è amato da tante persone per l'umiltà e la pacatezza che lo hanno sempre contraddistinto. La sua figura di atleta è stata esempio concreto di valori importanti che oggi purtroppo non sono più così diffusi come un tempo».

L'appuntamento è organizzato dall'Associazione scledense giornalisti e scrittori, con il patrocinio del Comune. Nel corso della serata a Palazzo Toaldi Capra dialogheranno con Bardin i giornalisti Mario Pavan e Chiara Ferrante. Il ricavato della vendita dei libri sara? devoluto alla onlus Mtn Charity Foundation.