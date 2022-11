A Palazzo Leoni Montanari concerto dell'Ensemble Musagète

Domenica 20 novembre alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza è previsto un nuovo concerto di Pomeriggio tra le Muse 2022-2023, la XXI stagione concertistica realizzata per le Gallerie d’Italia - Vicenza dall’Ensemble Musagète.

L’appuntamento, in programma domenica alle ore 17.00, vede protagonisti gli archi e accosta il quartetto op. 33 n. 5 di Franz Joseph Haydn al quartetto in Re maggiore del russo Alexander Borodin. Ad unire queste due composizioni ci sono almeno un paio di elementi.

Il primo, più superficiale ed evidente, è che l’opera 33 di Haydn raccoglie sei quartetti noti anche come Quartetti russi, perché eseguiti per la prima volta in casa della moglie del futuro imperatore Paolo II, durante la loro visita a Vienna. Il secondo, più profondo e sottile, è che queste due pagine, distanti tra loro un secolo e un paio di migliaia di chilometri, rappresentano e testimoniano al massimo grado il piacere dello stare insieme tra amici, tipico della musica da camera.

Franz Joseph Haydn (1732-1809), padre indiscusso del genere quartetto, distilla infatti nella matura opera 33 (1781) tutta la sua ironia e arguzia, ingredienti fondamentali in ogni piacevole conversazione tra amici, costruendo un alternarsi di situazioni, dal comico al patetico, che non lasciano mai spazio alla noia.

In contrapposizione al “maestro” Haydn il programma pone il “dilettante” Alexander Borodin (1833-1887), che fu per tutta la vita professore di chimica dell'Accademia militare di San Pietroburgo. Il suo quartetto n. 2 in Re maggiore è senz’altro debitore della lezione del Classicismo viennese (Haydn e Beethoven in particolare), ma è irrorato da una vena popolare, appassionata e struggente, tipicamente russa. Qui non sono le arguzie a colpire l’attenzione dell’ascoltatore, ma le melodie sinuose che si imprimono a fuoco nella memoria.

Prenotazione obbligatoria

Numero verde 800.167619

mail: vicenza@gallerieditalia.com

biglietto unico 7 euro

Il programma

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Quartetto n. 41 in Sol maggiore, op. 33 n. 5, Hob:III:41

Vivace assai

Largo cantabile

Scherzo e Trio

Finale. Allegretto

Alexander Borodin (1833-1887)

Quartetto n. 2 in Re maggiore

Allegro moderato

Scherzo: Allegro

Notturno: Andante

Finale: Andante. Vivace

ENSEMBLE MUSAGÈTE

Massimiliano Tieppo violino

Tiziano Guarato violino

Michele Sguotti viola

Andrea Bellato violoncello