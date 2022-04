A Montecchio: arriva la Sagra di Pasqua con Luna Park

Dopo lo stop di due anni causa Covid torna la tradizionale sagra di Pasqua a Montecchio Maggiore con il luna park in piazza Marconi, nel parcheggio in via Trozi dietro l’ex Stazione Ftv e in via Peroni nel tratto tra via Passau e via Alton.

Montecchio Maggiore: Sagra di Pasqua dal 9 al 19 aprile 2022

Saranno in tutto 23 le giostre, comprese diverse attrazioni per grandi e piccini, più 3 chioschi di alimenti e bevande.

Venerdì 15 aprile il mercato settimanale sarà spostato in largo Boschetti e zona limitrofa.

“È il segno che stiamo finalmente tornando alla normalità, – dice l’assessore alle Manifestazioni, Raffaella Mazzocco – iniziamo con le feste di Pasqua a cui seguirà anche il grande ritorno della Faida. Per questa primavera abbiamo in programma diversi eventi che ci consentiranno nuovamente di godere di momenti di divertimento e socialità”.

Il sindaco Gianfranco Trapula conclude: “Riprendiamoci i nostri spazi per stare in compagnia ma non abbassiamo comunque la guardia, di fronte all’aumento di contagi che si registra in questi giorni, ricordiamoci sempre di mantenere comportamenti prudenti e responsabili”.