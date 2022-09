A Malo street art fest: spettacoli unici, strabili e mirabilie

Indirizzo non disponibile

Sabato 17 Settembre a partire dalle ore 18:00 e Domenica 18 Settembre a partire dalle ore 15:00, a Malo si terrà Amalo street art fest, organizzato dal Comune di Malo in collaborazione con le Associazioni e gli Enti locali.

Punti spettacolo: Piazza De Gasperi, Piazza Zanini, via Barbè, Piazza Duomo, Piazza Marconi, via Martiri della Libertà, Anfiteatro Centro San Gaetano, via Peuerbach.

Programma

A MALO un palcoscenico a cielo aperto con artisti di strada, burattini, acrobati impegnati in spettacoli unici che coinvolgeranno il pubblico e regaleranno emozioni.

17 SETTEMBRE 2022 dalle 18 alle 23:30

Cronopia “Maromas”

Clownerie e contorsionismo

Daniela Castiglione “Diavolo di una poesia”

Teatro dei Burattini

Drago Bianco “Etna”

Spettacolo di Fuoco

El Bechin “Horror Puppets Show”

Teatro delle Marionette

Fausto Giori "Psycho Chicken"

Clownerie

Mariam Sallam “Habitato”

Clownerie e Roue Cyr

Tatiana Foschi “L’Aspetto”

Performance Aerea

Trio Jazz “Liquid Spirit”

Jazzy acustico

Terzo Studio “Gioca la Piazza”

Playground

ITINERANTI

Art Klamauk “Don’t Worry Brum Brum”

Clownerie

Teatro Moro “Airship Pirate”

Thierry Parmentier “Rainbow”

Parata trampolieri

Zoert One Man Band

Solo Bluesman

Danza In Vetrina

18 SETTEMBRE 2022 dalle 15 alle 19:00

Concerto di Compleanno Banda Cittadina di Malo

Cronopia “Maromas”

Clownerie e contorsionismo

Daniela Castiglione “Il Mostro Mangiacolori”

Teatro dei Burattini

Zoert One Man Band

Bluesman

Fausto Giori "Psycho Chicken"

Clownerie

Mariam Sallam “Habitato”

Clownerie e Roue Cyr

Tatiana Foschi “L’Aspetto”

Performance Aerea

Terzo Studio “Gioca la Piazza”

Playground

Sahra “Nature Parade”

Parata trampolieri

El Bechin “Horror Puppets Show”

Teatro delle Marionette

Barbamoccolo “Caravan Circus”

Teatro Moro “Bolle Girovaghe”

Bolle e Clownerie

Psycodrummers

Drums Show

Danza In Vetrina

Nelle due giornate si terrà anche l'evento Danza in vetrina - Performance di danza in vetrina a cura della scuola di danza Danza Più di Malo diretta da Rosanna Peverati. Nella giornata di Sabato 17 Settembre si terrà l'inaugurazione della Mostra Permanente Antichi Strumenti Musicali della Banda Cittadina di Malo presso Piazza Zanini alle ore 17:00.

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato a data da destinarsi. Il programma potrà subire variazioni. Per maggiori informazioni visitare il sito internet: www.amalofestival.it