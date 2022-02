A lume di candela sulla Piana di Vezzena con cena

In una suggestiva atmosfera che richiama notti di altri tempi, ciaspolando per facili sentieri, ci si fa strada con la romantica, fioca, luce delle lanterne.

Attraverso la piana di Vezzena per scoprire curiosità e aneddoti su questa Terra di Confine, sulle dispute per i suoi rigogliosi pascoli e la sua posizione strategica, punto d’incontro di genti e culture differenti.

Lontani dall’inquinamento luminoso si rivive l’esperienza delle genti passate: malgari, soldati, contrabbandieri o semplici innamorati che dovevano spostarsi di notte senza le comodità dei giorni nostri che diamo per scontate.

Una serata in Natura avvolta da un’aura di magia tra neve, stelle e buona compagnia vi attende!

SABATO 5 FEBBRAIO 2022 DALLE ORE 17:30 ALLE 20:30

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati. Nel caso in cui non ci fosse abbastanza neve per ciaspolare si tratterà di una camminata.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o bevanda calda per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata a lume di candela, 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

COSTO PER L’EVENTUALE CENA: 20€ a persona. Indicare eventuali intolleranze/allergie al momento della prenotazione.

RITROVO: alle 17.30 nel parcheggio di Malga Basson di Sotto Passo vezzena, Str. per Luserna, n9, 38056 Levico Terme TN - https://goo.gl/maps/8sgm2XEtwizhzEet7

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

Al termine dell’escursione è possibile cenare a Malga Basson di Sotto. Il menù tipico a 20€ prevede:

zuppa + tagliere di affettati e formaggi prodotti in Malga, 1/4 di vino e acqua.

Si ricorda che per la cena è obbligatorio presentare il green pass rafforzato.