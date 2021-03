A lume di Candela sul Monte Corno

Sabato 6 Marzo 2021 dalle 17.00 alle 20.00

Ciaspolata guidata a lume di candela tra Natura, Storia e Leggende popolari

META: Monte Corno - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni

Il monte Corno ci riserva uno dei punti panoramici più belli di tutto l’Altopiano, sulla pianura fino ad arrivare con lo sguardo nelle giornate più limpide a scorgere la laguna di Venezia.

Immaginate di godervi questa visuale all’imbrunire quando le luci della Pianura cominciamo a brillare.

E nel frattempo potrete scoprite l’attività di cava di ieri e di oggi, visitate il labirinto di roccia del monte Corno, entrate nei boschi che circa 50 anni fa furono nascondiglio dei partigiani e che nella Prima Guerra Mondiale erano stati occupati da soldati che vi costruirono trincee, baracche e postazioni d’artiglieria.

Ad accompagnarvi una suggestiva atmosfera che richiama notti di altri tempi, procediamo con la fioca luce delle lanterne per vivere una montagna di emozioni in compagnia di Asiago Guide!

Una serata avvolta da un’aura di magia vi attende!

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.

DIFFICOLTÀ: assegnamo una difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata con lanterna. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 17.00 al Parcheggio di Bocchetta Granezza Strada Monte Corno, 36046 Lusiana VI

https://goo.gl/maps/5oJbxbnCaCeH3A8DA

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, messenger di Facebook @asiagoguide, www.asiagoguide.com