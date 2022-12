A Christmas Carol di Dickens al Teatro di Arzignano

Indirizzo non disponibile

Domenica 18 dicembre, la Pro Loco di Arzignano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale presenta “A CHRISTMAS CAROL” dal racconto breve di Charles Dickens presso il Teatro Mattarello alle ore 17.

Adatto ad ogni pubblico, ma molto indicato soprattutto per le famiglie con i bambini. Basato sull’omonima novella di Dickens (Canto di Natale), si tratta di uno spettacolo recitato e in parte cantato, accompagnato da tastiera, quintetto d’archi e coro. I brani cantati sono scritti in parte dal M.° Brunelli che si occupa anche della concertazione.

INGRESSO GRATUITO