A cena con il Tarassaco: menù speciale al Ristorante Campomezzavia

Nell'ambito della rassegna "A tavola con il tarassaco di Conco De.Co.", due serate culinarie si svolgeranno presso l'Albergo Ristorante Campomezzavia il sabato 27 aprile e venerdì 3 maggio, a partire dalle 20:00, in Via Campomezzavia, 39 - Asiago. Durante queste occasioni, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare un menu dedicato che celebra il tarassaco in tutte le sue forme:

Menu della Cena con il Tarassaco

Antipasto: Fiori di Tarassaco Fritti in Pastella, Cuore di Tarassaco in Agrodolce, Tortino al Tarassaco e Ricotta

Primi Piatti: Canederli al Tarassaco e Asiago DOP al Burro e Salvia, Risotto al Tarassaco con Speck Croccante e Miele di Tarassaco

Secondo Piatto: Rollata di Coniglio al Tarassaco, Uova e Pancetta servito con Tarassaco Stufato e Patate al Forno

Dolce: Mousse al Cioccolato Bianco e Tarassaco (Pasticceria Cortese)

Per dettagli e prenotazioni, contattare il numero 0424 700189, 0424 64589