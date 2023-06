Il 23, 24 e 25 giugno Vintage Games Party: i mitici videogiochi degli anni '80 tornano alla ribalta

Vi ricordate i mitici videogiochi come StreetFighter, Super Mario Bros, Pac Man, Space Invaders e tanti altri? Ora i più celebri videogames che hanno caratterizzato gli anni ’80 li trovate tutti al Centro Commerciale Emisfero di Bassano, con l'evento Vintage Games Party!

Il 23, 24 e 25 giugno gli appassionati di videogiochi di ogni età potranno vivere un'esperienza unica, scoprendo (i più giovani) o riscoprendo i titoli e le consolle che hanno fatto la storia. All’interno del Centro Commerciale Emisfero di Bassano potrete trovare tantissime attrazioni: videogames arcade, postazioni uniche come il Gameboy gigante e tornei gratuiti!

Durante il weekend vecchi e nuovi appassionati di vintage games potranno sfidarsi con i loro amici e ci saranno tanti gadget in palio per i vincitori. Sabato alle 17 ci sarà il torneo di Puzzle Bubble, domenica alle 17 spazio ai tornei di X-Men vs StreetFighter.

Il Vintage Games Party sarà un'occasione per rivivere ricordi e riscoprire giochi amati, ma anche un modo per far conoscere ai più giovani i videogames vintage, che mantengono un fascino senza tempo e continuano a catturare l'immaginazione di generazioni di giocatori.

Il 23, 24 e 25 giugno non perdetevi l’appuntamento all’Emisfero per il Vintage Games Party: sarà un weekend all’insegna del divertimento ma anche un’occasione unica per divertirsi con giochi che ormai sono entrati nella storia – e nel cuore – di milioni di gamers di ogni età.