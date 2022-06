Villeggendo: grandi ospiti al Festival letterario itinerante

Villeggendo ospita i maggiori protagonisti della scena editoriale italiana nei luoghi d’arte che costellano e impreziosiscono il territorio veneto. L’armonia delle forme, la magia dell’atmosfera, la voce della storia, sono queste le sensazioni che accolgono il pubblico di Villeggendo nella cornice unica di dimore che non hanno eguali nel mondo e che, per più di un mese, diventano “nostre” per poter condividere parole, pensieri ed emozioni. Bellezza e Parola sono il collante che tiene insieme questo Festival. Diffondere emozioni, stupore, dibattito, idee, proposte e suggestioni.

Il Festival letterario itinerante che ad ogni inizio estate anima le serate nelle suggestive cornici delle ville storiche e palladiane della provincia di Vicenza, con qualche “sconfinamento” su Padova e Verona, ha aumentato il numero di appuntamenti, la qualità degli autori, le ville, palazzi e piazze sono sempre più prestigiose, il gradimento del pubblico è cresciuto sempre più.

La formula adottata è semplice: invitare gli autori dei volumi di maggior successo e stabilire nel corso di una serata, con l’apporto di un presentatore/moderatore, un contatto diretto con il pubblico illustrando i contenuti del libro e cogliendo stimolanti spunti di riflessione e approfondimento.

Da sempre Villeggendo non fa distinzioni di schieramento politico e apre le sue porte a tutti i libri freschi di stampa che si segnalano per la qualità della scrittura, per l’originalità dei punti di vista e per la capacità di fornire elementi di stimolo alla nostra conoscenza.

La manifestazione, che ormai è parte integrante parte della programmazione degli eventi estivi sul territorio, oltre all’offerta culturale contribuisce a far conoscere angoli belli inediti, a volte poco visitati e aperti per l’occasione. Quest'anno arrivano ospiti importanti come: Ermal Meta (12 giugno a Montagnana), Francesca Michielin (4 luglio a Pojana Maggiore), Francesca Neri (21 giugno a Teolo), Veronica Pivetti (21 luglio a Montagnana e 22 luglio a Zanè), Bobo Craxi (29 giugno ad Agugliaro), Il cultori del cibo: Marco Bianchi (8 giugno a Lonigo) e Oscar Farinetti (20 luglio a Orgiano), la virologa Antonella Viola il 23 giugno a villa San Fermo di Lonigo, Toni Capuozzo (13 giugno a Sossano), Alan Friedman (30 luglio a Barbarano Mossano)

Programma

MATTEO RIGHETTO 3 giugno ore 21.00 Villa Garziere - Santorso

F.PORCELLATO - M. BURSI 7 GIUGNO ore 21.00 Villa Barbarigo - Piazza IV Novembre NOVENTA VICENTINA

Marco Bianchi 8 giugno ore 21.00 Corte De Pieri- Via Ranare 15 Loc. Madonna Lonigo

Gianfranco Pasquino 9 giugno ore 21.00 Palazzo Pretorio - Piazza Capitaniato 1 Cologna veneta

Ermal Meta 12 giugno ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II Montagnana

Toni Capuozzo 13 giugno ore 21.00 Villa Gazzetta - Via Roma Sossano

Massimo Polidoro 15 giugno ore 21.00 Piazza dei Signori VICENZA

FRANCESCA NERI 21 giugno ore 21.00 Villa Cavalli Malandrin - Via Euganea 45 Bresseo

M. TEODORI - A.PANEBIANCO 22 giugno ore 21.00 Villa Maffei (Costalunga) Via Fontana Fozze 39 Castegnero

Antonella Viola 23 giugno ore 21.00 Villa San Fermo - Via San Fermo 17 Lonigo

Daniele Zovi 24 giugno ore 21.00 Palazzo Pretorio - Piazza Capitaniato 1 Cologna veneta

Daniel Lumera 28 giugno ore 21.00 Villa Pisani Bonetti - Via Risaie1 (loc. Bagnolo) LONIGO

Fulvio Abbate 29 giugno ore 20.45 Villa Pigafetta Trolio- Via Roma AGUGLIARO

Bobo Craxi 29 giugno ore 21.45 Villa Pigafetta Trolio - Via Roma AGUGLIARO

Alan Friedman 30 giugno ore 21.00 Villa Sangiantofetti Rigon - Via Crispi 2 - Loc. Ponte Barbarano Mossano

Davide Giacalone 1 luglio ore 21.00 Villa Draghi - Via E. Fermi 1 Montegrotto Terme

Francesca Michielin 4 luglio ore 21.00 Villa Pojana - Via Castello 43 Pojana Maggiore

Luca Bianchini 6 luglio ore 21.00 Villa Cavalli Malandrin - Via Euganea 45 Bresseo

Mario Giordano 7 luglio ore 21.00 Parco Frassanelle - Via Frassanelle 14 Rovolon

Vito Mancuso 8 luglio ore 21.00 Palazzo Pretorio - Piazza Capitaniato 1 Cologna Veneta

Marcello Veneziani 9 luglio ore 21.00 Villa San Floriano - Via Caselle 16 Noventa Vicentina

Marco Damilano 11 luglio ore 21.00 Villa Negri De Salvi - Via De Salvi 36 Albettone

Gianluigi Nuzzi 12 luglio ore 21.00 Villa Gazzetta - Via Roma Sossano

A. Sallusti - L. Palamara 15 luglio ore 21.00 Villa Draghi - Via E. Fermi 1 Montegrotto Terme

Giuseppe Remuzzi 19 luglio ore 21.00 Villa Ghislanzoni Curti - Via S. Cristoforo 73 (Bertesina) Vicenza

OSCAR FARINETTI 20 luglio ore 21.00 Villa Fracanzan Piovene - Via San Francesco Orgiano

Veronica pivetti 21 luglio ore 21.00 Rocca degli Alberi MONTAGNANA e il 22 luglio ore 21.00 Villa Garziere - Santorso

Stefania Andreoli 25 luglio ore 21.00 Villa Gazzetta - Via Roma Sossano

FEDERICO RAMPINI 27 LUGLIO ore 21.00 Villa Barbarigo - Piazza IV Novembre NOVENTA VICENTINA

Giordano Bruno Guerri 28 luglio ore 21.00 Villa Fracanzan Piovene - Via San Francesco Orgiano

Tommaso Labate 29 luglIo ore 21.00 Villa Draghi - Via E. Fermi 1 Montegrotto Terme

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e inizieranno alle ore 21 senza necessità di prenotazione.

Tutte le info sul sito villeggiando.it.