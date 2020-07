Asiagofestival: organo, marimba, Beethoven

Straordinari musicisti si esibiranno ad Asiago in suggestivi luoghi all’aperto nel tradizionale appuntamento estivo con la musica ritmica e timbrica istituito dalla famiglia Brazzale. Giunto alla 54 edizione, Asiagofestival alza il sipario dal 9 al 15 agosto, proponendo anche quest'anno un programma ricco di significato ed interesse, che nulla ha sacrificato alle molteplici difficoltà organizzative dovute al momento storico che stiamo vivendo.

Oltre a uno speciale tributo a Ludwig Van Beethoven, nell'anno in cui ricorre il 250° della sua nascita, il programma sarà incentrato sulle trascrizioni realizzate dagli stessi esecutori di musiche di Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello e Astor Piazzolla.

Cuore del programma sarà la prima esecuzione assoluta del brano commissionato ad Andrei Pushkarev da Asiagofestival e dedicato alla città di Asiago "The Cimbrian Fantasy", una variopinta reinterpretazione per violoncello e vibrafono di alcuni tra i più bei canti delle melodie cimbre, tramandatesi da secoli sull'Altopiano asiaghese.

L'originalità della proposta musicale è subito evidente dai primi due concerti, che vedono come protagonisti il vibrafono e la marimba, due straordinarie percussioni in grado di condurre l'ascoltatore in universi sonori di grande suggestione ritmica e timbrica. Al vibrafono si esibirà Andrei Pushkarev, alla marimba Pavel Beliaev: tra i percussionisti più stimati a livello mondiale nei rispettivi strumenti, sono accomunati da una lunghissima collaborazione con la leggendaria "Kremerata Baltica", l'orchestra fondata nel 1997 dallo straordinario violinista Gidon Kremer, con il quale si sono entrambi esibiti in tutto il mondo.

Domenica 9 agosto

Il festival si aprirà quindi domenica 9 agosto, che, per la prima volta nella storia del festival, si terrà nella meravigliosa cornice all'aperto della Piazza Duomo, antistante la suggestiva facciata del Duomo di Asiago. Il programma, incentrato sulle trascrizioni realizzate dagli stessi esecutori di musiche di Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello e Astor Piazzolla, prevede la presenza anche di Julius Berger, il quale suonerà il suo straordinario violoncello accordato secondo la specialissima accordatura barocca detta "violoncello piccolo", nome che richiama l'accordatura utilizzata da un cugino ben più "piccolo" del violoncello, il violino. Cuore del programma sarà la prima esecuzione assoluta del brano commissionato ad Andrei Pushkarev da Asiagofestival e dedicato alla città di Asiago "The Cimbrian Fantasy", una variopinta reinterpretazione per violoncello e vibrafono di alcuni tra i più bei canti dell'inestimabile patrimonio delle melodie cimbre, tramandatesi inalterate da secoli sull'Altopiano asiaghese (il concerto inizierà alle ore 21 e in caso di maltempo si terrà, alla stessa ora, presso il Teatro Millepini di Asiago).

Martedì 11 agosto

Si prosegue martedì 11 agosto tra le mura del Forte Interrotto a Camporovere con un programma estremamente variegato, che intende sondare ed esplorare ogni anfratto timbrico ed espressivo della marimba e del vibrafono, passando in rassegna composizioni che partono da Prokoviev e si snodano attraverso i tanghi di Piazzolla, la musica di Philip Glass e Steve Reich e alcune suggestioni jazz e swing. (il concerto inizierà alle ore 17 e in caso di maltempo si terrà presso il teatro Millepini alle ore 21).

Giovedì 13 agosto

Il festival prosegue il 13 agosto mettendo in scena un altro strumento che, tecnicamente, può definirsi a percussione: il pianoforte che, assente nell'edizione 2019, torna sul palco del Teatro Millepini per tributare un omaggio ad uno degli imprescindibili caposaldi di tutta la storia della musica, Ludwig Van Beethoven. Quest'anno, infatti, ricorre il duecentocinquantesimo anniversario dalla nascita dell'insuperato compositore di Bonn, al quale Asiagofestival dedica un intero concerto. Grazie al pianoforte del mirabolante pianista argentino Josè Gallardo, amico di lunghissima data di Asiagofestival e nuovamente sull'Altopiano dopo alcuni anni, e al violoncello di Julius Berger saremo accompagnati attraverso alcune delle più straordinarie pagine del repertorio beethoveniano per questi due strumenti, pietre miliari nello sviluppo del violoncello quale strumento solista e "protagonista alla pari" nel dialogo cameristico col pianoforte (il concerto si terrà alle ore 21 presso il Teatro Millepini).

Sabato 15 agosto

A concludere l'edizione 2020 di Asiagofestival sarà il tradizionale concerto dell'Assunta, che si terrà pertanto il 15 agosto nel Duomo di San Matteo (inizio alle ore 21) e che vedrà alla consolle del re degli strumenti il giovanissimo e valentissimo organista abruzzese Antonio Pantalone.

INGRESSO AI CONCERTI GRATUITO

Gli organizzatori

Brazzale, la più antica azienda familiare italiana del settore lattiero caseario, in attività da ben otto generazioni e originaria dell’Altopiano di Asiago, ha voluto dare continuità all'evento, anche in questo anno così particolare, richiamando i tanti appassionati, valorizzando il territorio dove l'azienda ancora ha sede da oltre 200 anni, arricchendolo con la magia della musica.

Un evento unico, un omaggio alla musica e al lavoro di Fiorella Benetti Brazzale, organista, concertista e direttrice di diversi conservatori tra cui quello di Venezia e Vicenza, nativa di Asiago, che ha saputo trasmettere la sua grande passione musicale ai figli, oggi alla guida dell’azienda, e ai nipoti; oggi è Alberto Brazzale, il direttore organizzativo della kermesse musicale.