Andrea Crisanti e Gad Lerner a Fornaci Rosse

Quest’anno non ci sarà più la cucina, il divanetto, i cento eventi in contemporanea che rendevano Fornaci Rosse un festival unico nel suo genere, tra politica, impegno sociale, nuovi trend, musica e buon cibo.

Al Parco ci saranno sabato, lunedì e martedì tre dibattiti, e nulla più, ma con ospiti molto importanti: Andrea Crisanti, Arturo Lorenzoni, Gad Lerner e il sottosegretario Peppe De Cristofaro.

Sabato 29 agosto: Andrea Crisanti

Dopo mesi di polemiche Zaia sposta la regia dei laboratori da Padova a Treviso. Polemico il virologo Crisanti, che ha isolato il primo focolaio a Vo': "Qui si valuta più la fede politica che le competenze scientifiche", sabato potremo sentire la sua opinione dal vivo.

La ripresa dei casi di covid interroga la politica e la società sulle modalità di affrontare la pandemia nel nostro territorio. Sarà questo il tema dell'incontro di sabato 29 agosto alle 20:45 al parco delle Fornaci di Vicenza fra l'immunologo Andrea Crisanti e il candidato presidente alla regione Veneto Arturo Lorenzoni.

Non è necessaria la prenotazione.

L'evento si svolgerà in altra sede in caso di pioggia, con posti ridotti.

Lunedì 31 agosto: Gad Lerner

Presentazione "Noi partigiani" di Gad Lerner e Laura Gnocchi

La democrazia in Italia vive anche della memoria della lotta partigiana fondativa della Repubblica. Gad Lerner e Laura Gnocchi hanno raccolto oltre quattrocento interviste di partigiani e partigiane per evitare che questa memoria si disperda. Lunedì 31 agosto alle 20:45 al parco delle Fornaci di Vicenza gli autori presenteranno il frutto di questo lavoro, il libro "Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana". In collaborazione con Anpi Vicenza.

Non è necessaria la prenotazione.

L'evento si svolgerà in altra sede in caso di pioggia, con posti ridotti.

Martedì 1 settembre ore 20:45

La fase 3: lavoro, giovani, istruzione

Di fronte all'incognita del Coronavirus, la società e la politica si interrogano sulle modalità della ripartenza - fra crisi economica e la difficile riapertura delle scuole e delle università. Ne parleranno in una tavola rotonda al parco delle Fornaci di Vicenza martedì 1 settembre alle 20:45 Peppe de Cristofaro (sottosegretario all'Università), Marta Viotto (Flc-Cgil Veneto) e Tommaso Biancuzzi (Rete degli Studenti Medi).

Non è necessaria la prenotazione.

L'evento si svolgerà in altra sede in caso di pioggia, con posti ridotti

Fornaci Rosse

Festival a Vicenza

Indirizzo: Via Carlo Farini, Vicenza