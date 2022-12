90Wonderland: party di Natale alla Discoteca Nordest

alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca

Quando Dal 25/12/2022 al 25/12/2022 alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca

Festa di Natale il 25 dicembre 2022 dalle ore 21,30 alla discoteca Nordest. Un party spettacolo per gli amanti degli anni 90.

L'unica festa incredibilmente contemporanea che vi riporterà in un passato che vorreste rivivere ogni giorno.

Una vera e propria ondata di musica e spettacolo, una festa ricca di animazione, djs, ballerini, personaggi fantastici degli anni 90, gadgets, effetti speciali e un super video show.

Tutte le hit pop, rock e dance mixate a raffica, preparatevi a ballare la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio glorioso.

Non vi resta che chiudere gli occhi, aprire il cuore e rivivere solo i vostri ricordi migliori!



DOMENICA 25 DICEMBRE - 90 WONDERLAND

Discoteca Nordest - Via Pomaroli, 67 - Caldogno (Vi)

IL locale aprirà le porte alle ore 20.00 per la cena e alle 21.30 per la discoteca.

Energia, ritmo, divertimento…

Li avverti tutt’intorno, come se all’improvviso ciò di cui hai sempre sentito il desiderio

ti si materializzasse davanti a te. Wow! Non ti sembra vero…

ti giri intorno, ti stropicci gli occhi, apri bene le orecchie e svegli i sensi: Wow! ripensi …“E’ vero ”

Ti si apre un mondo, una nuova situazione, quella desiderata, immaginata e poche volte trovata.

Il tuo corpo segue il ritmo, vorresti controllare il movimento, non puoi, ci provi ma difficilmente ci riesci.

Quella musica ti prende, ti lasci avvolgere dai ricordi, chiudi gli occhi e capisci che ti stai

letteralmente tuffando nel passato…

Si è vero! … Ti guardi indietro, abbracci i ricordi più belli e ti lasci alle spalle la nostalgia

perché capisci che sei nel posto giusto al momento giusto…

Capisci che sei entrato in … 90Wonderland ! Il Party ANNI 90 più grande d'Italia

RIDOTTO entro le 23.30, 12€

INTERO (senza prenotazione): 15€

Infoline: 388.1776829