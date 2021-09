Open day a Bassano per l'alta formazione post diploma in "agribusiness manager per le produzioni montane

Porte aperte il pomeriggio del 9 settembre dalle 15:00 alle 17:00 per conoscere il nuovo corso post diploma dell'ITS Academy Agroalimentare Veneto che specializza in due anni in "Agribusiness manager per le produzioni montane." Il direttore Damiana Tervilli, il coordinatore, docenti e tutor spiegheranno il biennio di alta formazione nel settore lattiero caseario e delle piccole produzioni locali che partirà ad ottobre a Bassano del Grappa con sede presso l'Istituto Agrario “A. Parolini” in via San Bortolo 19. Si potranno visitare anche i laboratori e conoscere le opportunità di stage che permettono agli studenti sin dal primo anno di frequentare le aziende del settore. Le competenze che verranno sviluppate: >filiere agroalimentari dei territori montani e pedemontani; >buone pratiche agricole definite per le produzioni sostenibili e/o biologiche specialmente del settore zootecnico; >piccole produzioni locali (PPL) per ristorazione ed ospitalità; >processi di trasformazione casearia, olearia, ortofrutta, cerealicola; >certificazione di processo e di prodotto; >attività connesse alla valorizzazione, commercializzazione e promozione dei prodotti tipici del territorio montano e pedemontano, anche in relazione al turismo sostenibile Dati in sintesi: >1000 ore di lezione frontale e laboratoriale e 900 ore di tirocinio sviluppati in 2 anni; >70% dei docenti del mondo professionale; >Diploma di VI livello Quadro Europeo Qualifiche riconosciuto in tutti gli Stati Membri; >25 posti disponibili Le iscrizioni al corso per accedere al test di selezione chiudono il 17 settembre. Scarica la brochure per avere ulteriori informazioni su tutti i corsi dell'ITS Academy Agroalimentare del Veneto: https://itsagroalimentareveneto.it/wp-content/uploads/2021/06/ITSAgroalimentareVeneto-Brochure-Anno2021-2023.pdf Informazioni: itsagro.veneto@gmail.com; 392.3085842

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...