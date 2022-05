Camminata tra la sandra a Pianezze

Passegiata tra le colline di Pianezze nel periodo di maturazione delle ciliegie. Due percorsi, quello più breve adatto anche ai passeggini.

Possibilità di stand visitare la mostra della ciliegia e usufrire dello stand gastronomico.

Domenica 22 maggio a Pianezze.

Walk through the hills of Pianezze in the cherry ripening period.

Two routes, the shorter one suitable also for strollers and younger children.



Possibility to stand visit the cherry mstra and use the food stand.