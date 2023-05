Camminata dei sapori sotto le stelle 2023

INFORMAZIONI SULLA CAMMINATA:

- La Camminata partirà tra le ore 19.00 e le 20.00 dalla centrale idroelettrica del Quartiere di San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) sita in Via SS Fortunato e Lazzaro n° 156.

Il percorso è di circa 7 km.

- La manifestazione è aperta anche ai nostri amici a 4 zampe, però è necessario attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia, ricordando che l'organizzazione non risponde dei danni causati a sé o ad altri.

- Il percorso prevede diversi punti di ristoro.

Tutti i minori devono avere la liberatoria in calce firmata da un genitore.

- Il costo di iscrizione alla camminata è variabile in relazione alla fascia d'età di appartenenza:

- LE ISCRIZIONI SONO OBBLIGATORIE e possono essere effettuate entro e non oltre Sabato 6 giugno e comunque fino al raggiungimento della quota massima di partecipazione prevista dall'organizzazione.

- Ricordiamo che le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo il ricevimento della quota di partecipazione, NON SARANNO ASSOLUTAMENTE AMMESSI PARTECIPANTI NON PREVIAMENTE ISCRITTI.



0-3 anni gratis

4-11 anni 9,59€ con antipasto e primo o secondo

12+ anni 17,50€ con antipasto, primo e secondo

5.00€ Per chi desidera partecipare al solo fine di camminare senza usufruire dei ristori, verrà data in dotazione una bottiglietta d'acqua.



Sono aperte le iscrizioni nei punti fisici qua sotto indicati fino a sabato 3 giugno. Affrettatevi i posti sono limitati!



*Fioreria Santa Croce Str. Santa Croce, 57 Bassano del Grappa.



*La sede del COMITATO DI QUARTIERE S. LAZZARO Strada Cartigliana 200 San lazzaro Bassano del Grappa (VI) (mercoledì e giovedì sera dalle 18.30 alle 20.30, sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30).



*BAR AL BIVIO Viale Monte Grappa, 2, 36061 Bassano del Grappa VI (Zona Stadio Mercante).



*Giesse Scampoli Via Capitano Alessio, 162 36027 Rosà. SOLO AL MATTINO!



ISCRIZIONI ON LINE : https://form.jotform.com/231123798082356



- Poiche le iscrizioni ON-LINE nelle precedenti edizioni sono state più frequenti rispetto alle iscrizioni cartacee, vi suggeriamo di arrivare un pò prima per la sostituzione del modulo di iscrizione con i cartellini effettivi per la camminata. In alternativa i moduli possono essere sostituiti preventivamente presso la nostra sede sita in Strada Cartigliana n. 200 - Quartiere San Lazzaro - Bassano del Grappa (VI)



- Avvisiamo i partecipanti che nel caso di maltempo la manifestazione sarà spostata a sabato 1 luglio. Nel caso in cui anche il 1° luglio vi saranno condizioni metereologiche avverse, l'evento sarà sospeso momentaneamente e riproposto a settembre.



Nel caso di cancellazione dell'evento, qualora non si desideri mantenere il biglietto per settembre, si deve richiedere il rimborso del costo entro 15 giorni dalla nuova data fissata per l'evento. In caso di mancata comunicazione, il biglietto sarà confermato per settembre e sarà rimborsabile solo ed esclusivamente nel caso in cui anche tale ultima data sarà annullata.