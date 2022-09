Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, arrivano Moni Ovadia, Drusilla Foer, Cacciari, ecco il programma

Il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione artistica dello scrittore e regista Giancarlo Marinelli; propone otto produzioni teatrali, di cui cinque in prima nazionale, con spettacoli ed eventi in programma dal 22 settembre al 16 ottobre 2022, in scena al Teatro Olimpico e in alcune sedi storiche e monumentali della Città di Vicenza (la Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e il suo Caveau, il Giardino del Teatro Olimpico, Villa Lattes).

Il titolo che connota fortemente la nuova edizione di una delle rassegne più longeve della tradizione teatrale italiana, è un verso del “Riccardo III” di Shakespeare ma anche il titolo di un romanzo del 1994 dello scrittore spagnolo Javier Marías, scomparso nei giorni scorsi: parole stranianti e misteriose che identificano il percorso di ricerca che marca gli spettacoli proposti all’Olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico del mondo, ultima opera di Andrea Palladio. Sul fronte dei contenuti teatrali, un’impronta forte e storicizzata caratterizza la nuova rassegna dei Classici diretta da Marinelli, che presenta nel nuovo programma molta scrittura del ‘900 e un orientamento a testi “classici” molto contestualizzati nella contemporaneità.

Il Ciclo Classici si aprirà giovedì 22 settembre 2022 alle 21.00 con “Assassinio nella Cattedrale” il dramma di Thomas Stearns Eliot, mai rappresentato prima nell’ambito dei Classici al Teatro Olimpico, per la regia di Guglielmo Ferro, uno spettacolo ABC Produzioni in collaborazione con il Teatro Quirino di Roma - in prima nazionale - a Vicenza dopo l’anteprima di Catania delle scorse settimane; protagonisti del dramma teatrale sono Moni Ovadia, nel ruolo dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket e Marianella Bargilli che ritorna sul palcoscenico dell’Olimpico dopo aver interpretato Fedra nella passata edizione; repliche dello spettacolo sono in programma venerdì 23 e sabato 24 settembre, sempre alle 21.00.

Fa parte integrante del Ciclo dei Classici La Tragedia Innocente, il teatro classico portato in scena dai giovani e giovanissimi attori di Tema Cultura Academy, direzione artistica di Giovanna Cordova, coreografie di Silvia Bennett. Il titolo scelto per l’edizione 2022 è “Romeo e Giulietta” liberamente tratto da William Shakespeare, in programma - in prima nazionale - domenica 25 settembre e domenica 2 ottobre alle 18.00.

Ancora un grande eroe tragico dominerà la scena nel terzo titolo della rassegna: ”Prometeo” dal testo di Eschilo - ancora una prima nazionale - uno spettacolo di cui regia e drammaturgia sono di Gabriele Vacis, grande regista italiano per la prima volta al Teatro Olimpico, con la collaborazione per scenofonia, luminismi e stile di Roberto Tarasco, protagonisti i giovani attori diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, il gruppo PEM Potenziali Evocati Multimediali, in programma giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre alle 21.00, una produzione del Ciclo Classici in coproduzione con CMC/Nidodiragno e PEM Impresa Sociale.

Appartiene alla sezione Off, tradizionalmente rappresentata in palcoscenici fuori dal monumento palladiano, il quarto titolo del programma, una produzione del Teatro dei Borgia, compagnia molto apprezzata per i suoi lavori di forte impegno civile e sociale. Da martedì 4 a domenica 9 ottobre alle 21.00, (mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9 ottobre in doppia recita con uno spettacolo anche alle 19.00) sarà in scena a Villa Lattes (in Via Thaon di Revel), il terzo titolo della loro trilogia del Trasporto dei Miti, ovvero “Filottete dimenticato” dal testo di Sofocle, parole di Fabrizio Sinisi, con Daniele Nuccetelli, consulenza clinica di Laura Bonanni, progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia.

75° CICLO DI SPETTACOLI CLASSICI AL TEATRO OLIMPICO - PROGRAMMA

- PRIMA NAZIONALE 22, 23, 24 settembre ore 21 Teatro Olimpico MONI OVADIA E MARIANELLA BARGILLI ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE di Thomas Stearns Eliot regia di Guglielmo Ferro

- PRIMA NAZIONALE 25 settembre ore 18 2 ottobre ore 18 Teatro Olimpico ROMEO E GIULIETTA da William Shakespeare con i giovani attori di Tema Cultura Academy testo e regia di Giovanna Cordova

- PRIMA NAZIONALE 29, 30 settembre ore 21, 1 ottobre ore 21 Teatro Olimpico GABRIELE VACIS E PEM PROMETEO ispirato alla tragedia di Eschilo regia di Gabriele Vacis

- 4, 6, 8 ottobre ore 21; 5, 7, 9 ottobre ore 19 e 21 Villa Lattes TEATRO DEI BORGIA FILOTTETE DIMENTICATO da Sofocle parole di Fabrizio Sinisi con Daniele Nuccetelli, progetto e regia di Gianpiero Alighiero Borgia

- PRIMA NAZIONALE 6 ottobre ore 19 e 20 partenza dalla Basilica Palladiana con proseguimento a Palazzo Thiene, per finire al Giardino del Teatro Olimpico: MILK WOOD reading teatrale itinerante con aperitivo tratto da Under Milk Wood di Dylan Thomas

- 7, 8, 9 ottobre ore 21 Teatro Olimpico BEATRICE VENEZI, DRUSILLA FOER, ANDRÈ DE LA ROCHE HISTOIRE DU SOLDAT musica Igor Stravinskij, con l’Orchestra del Teatro Olimpico diretta da Beatrice Venezi, voce narrante Drusilla Foer, coreografia e danza Andrè De La Roche; regia di Giancarlo Marinelli

- PRIMA NAZIONALE 14, 15, 16 ottobre ore 21 Teatro Olimpico spettacolo in lingua francese con sopratitoli in italiano SOPHIE DUEZ LA VOIX HUMAINE di Jean Cocteau, regia di Giancarlo Marinelli

- 16 ottobre ore 15.30 e 18.30 Caveau di Palazzo Thiene ANTONIO STEFANI E TEMA CULTURA ACADEMY ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE A VICENZA. ORATORIO PER CACCIAFRONTE reading teatrale di e con Antonio Stefani e con i giovani attori di Tema Cultura Academy

- EVENTO SPECIALE 1 ottobre ore 10 Basilica Palladiana IL TEATRO E LA CITTÀ dialoghi condotti da Lorenzo Parolin (giornalista) sul ruolo del teatro come centro ideale di nascita della civitas e il suo rapporto con la struttura urbana della città. Interventi di Umberto Curi (filosofo), Paolo Portoghesi (architetto), Gabriele Vacis (regista teatrale).

LA BERTOLIANA PER I CLASSICI ALL’OLIMPICO

Incontri di approfondimento a Palazzo Cordellina sui temi legati agli spettacoli

- 24 settembre ore 18.30 per ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE con Massimo Cacciari e Gabriele Pedullà, modera Marino Smiderle, direttore de Il Giornale di Vicenza

- 30 settembre ore 18.30 per PROMETEO con Gabriele Vacis modera Gian Marco Mancassola, direttore di TvA Notizie

- 8 ottobre ore 18.30 per CLASSICI CONTRO con Alberto Camerotto e Filiippomaria Pontani modera Francesco Bettin, Sipario

- 15 ottobre ore 18.30 per LA VOCE UMANA con Edoardo Ponti modera Caterina Barone, Corriere del Veneto