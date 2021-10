Giovedì 7 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 7 ottobre è il 280º giorno del calendario gregoriano. Mancano 85 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Beata Vergine Maria del Rosario

Etimologia: Rosaria, nome prettamente cristiano, deriva dall’aggettivo latino “rosarius”, “di rosa”. Presso i Romani, già nei primi secoli dell’era volgare, era denominata “Rosaria” la festa annuale dell’incoronazione dei sepolcri, per la commemorazione dei morti, con le rose. Con il culto del Santo Rosario della Vergine, il nome si diffuse in tutta Italia, specie nel Sud.

Accadde oggi

571- Battaglia di Lepanto. Il nuovo giorno è sorto da poco quando, nelle acque di Lepanto , un porto ionico all’ingresso del golfo di Corinto, ha inizio una delle più grandi battaglie navali che la storia ricordi . A fronteggiarsi sono la flotta dell’ impero ottomano e quella delle maggiori potenze cristiane federate nella Lega Santa voluta da papa Pio V. Lo scontro rappresenta l’estremo tentativo da parte del mondo cristiano di arginare l’espansione turca. La battaglia vedrà la schiacciante vittoria delle potenze cristiane. Ma il prezzo delle vite umane sarà elevatissimo da entrambe le parti: duecentomila morti tra i turchi e ottantamila tra i cristiani.

A elementi di due Sonderkommandos Uccidono tre soldati nazisti e distruggono un forno crematorio con esplosivo ottenuto grazie alla collaborazione di alcune donne polacche impiegate presso alcune fabbriche di munizioni nei dintorni. La rivolta si conclude in un bagno di sangue, con lo sterminio dei deportati ribelli e l’impiccagione, alcuni mesi dopo, di quattro donne polacche. 1948- Al Salone dell’auto di Parigi viene presentata ufficialmente la “ Toute petite Citroën “, il cui nome sarà subito tramutato in quello più noto di “ Due Cavalli “. Utilitaria francese per eccellenza, auto simbolo degli studenti di sinistra durante le proteste del Sessantotto, sarà prodotta ininterrottamente per 42 anni, ne saranno venduti 5 milioni di esemplari. Un successo mondiale così inaspettato che l’allora direttore generale della Citroën, Pierre Boulanger, presentando la “Due cavalli”, l’aveva definita ironicamente il mezzo ideale per “portare due contadini in zoccoli e cinquanta chili di patate a una velocità massima di 60 chilometri orari e con un consumo di tre litri per 100 chilometri”.

Nasce la (RDT) con capitale la parte di Berlino (divisa a metà), sotto il controllo dell’Unione Sovietica. 1952 – Brevettato il codice a barre: Furono due ingegneri e inventori statunitensi, al secolo Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, a brevettare il codice a barre, l’insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser.

1985- Dirottata l’Achille Lauro: un commando palestinese del Fronte di liberazione della Palestina di Abu Abbas, mescolatosi tra i passeggeri, blocca la nave da crociera italiana “ Achille Lauro “, appena salpata da Alessandria d’Egitto. I quattro terroristi prendono in ostaggio i 201 crocieristi e i 344 uomini che costituivano il personale di bordo. Minacciano di far saltare la nave con tutti gli ostaggi se non vengono liberati 52 palestinesi detenuti in Israele.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 7 ottobre hanno una vena di ribellione che prima o poi emerge durante la loro vita. Essi credono fermamente in un sistema di convinzioni personali che molto spesso è in conflitto con i consumi della società in cui vivono. Il loro bisogno di protesta è spesso accompagnato dal desiderio di cambiare le cose in positivo, almeno secondo il loro modo di vedere. E’ per questo motivo che spesso cercano di raggiungere una posizione di comando che dia loro l’autorità necessaria ad effettuare tali riforme.

1952 – Vladimir Putin: Nato a San Pietroburgo, è indicato tra i potenti della Terra e tra i politici più discussi in attività.

Morti oggi 7 ottobre

Pierangelo Bertoli (2002) – Cantautore italiano

Augusto Daolio (1992) – Cantante italiano, leader storico dei Nomadi

Natalia Ginzburg (1991) – Scrittrice italiana

1849 – Edgar Allan Poe: Tra i massimi esponenti della letteratura americana, dalla sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror e il giallo psicologico.

