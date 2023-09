7ª Marcia dei Castellari a Isola Vicentina



Data: Domenica 17 Settembre 2023



Partenza: Centro Sportivo O.Socche, via Vallorcola, Isola Vicentina (https://goo.gl/maps/qZQzS95B75Cy2FPd6)



Dettagli dell'evento:



Percorsi: Km. 4 (pianeggiante), Km. 12 - 18 (collinare)



Partenza: Dalle ore 7.30 alle ore 10.00



Itinerari aperti: Dalle ore 7.30 alle ore 13.00



Ristori: 1 ristoro ogni 4 km, 2 ristori per i 12 km, 3 ristori per i 18 km e 1 ristoro finale.



Partecipare è facile! Basta iscriversi il giorno dell'evento. È un'opportunità ideale per gli appassionati del camminare, del correre o per chi, semplicemente, desidera trascorrere una splendida giornata all'aria aperta nei colli isolani.



Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull'evento, visita la pagina Facebook: https://fb.me/e/1bSBlgWVO



Ti aspettiamo per una giornata all'insegna dello sport, del trekking, della camminata e della Marcia!



Organizzato da:

Associazione Coasi



Gallery

FIASP Vicenza