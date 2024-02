611^ Festa di Sant'Agata a Tezze di Arzignano: mercatini, spettacoli, sfilata

Indirizzo non disponibile

611^ Festa Patronale di Sant'Agata a Tezze di Arzignano. Domenica 11 Febbraio 2024 la festa inizierà fin dal mattino con il Mercato dell’artigianato artistico e dei prodotti tipici regionali, dove gli artigiani esporranno le loro opere, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire e acquistare pezzi unici che raccontano storie di creatività e tradizione.

Il momento clou della giornata sarà la Processione Votiva delle ore 9.30, che vedrà la partecipazione di personaggi in costume del 1400. La processione partirà dalla storica Rocca di Castello e vedrà la partecipazione di diverse associazioni storiche della regione, accompagnata dalle melodie suggestive delle scuole campanarie di Castello e di Tezze.

Segue l'apertura del Mercato Medievale e la Santa Messa Solenne delle ore 10.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Tezze, celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Brugnotto, Vescovo di Vicenza, un momento di profonda spiritualità e comunione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, le vie di Tezze si animeranno con spettacoli di strada che riporteranno i visitatori indietro nel tempo, al cuore del Medioevo, con funamboli, giocolieri e artisti del fuoco che incanteranno grandi e piccini.

La giornata si concluderà con il concerto della Scuola Campanaria di Tezze e i Vesperi Solenni animati dalla Corale Santa Cecilia di Tezze, che offriranno momenti di grande emozione e condivisione.

Durante la festa, non mancheranno occasioni per deliziare il palato con la rassegna dei prodotti enogastronomici tipici regionali e italiani, degustazioni e specialità alimentari dolci e salate stagionali, oltre a prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Le trattorie del paese proporranno inoltre il tradizionale menù di Sant'Agata, permettendo ai visitatori di gustare le prelibatezze locali in un'atmosfera di festa e convivialità.

La Città di Arzignano rinnova ogni inverno le celebrazioni a Sant' Agata, la manifestazione ricorda il grande voto fatto dagli arzignanesi nel 1413, quando la rocca fu protagonista di un assalto da parte dell'esercito degli "Ungheri". Durante l'assedio ungherese la popolazione locale chiese con molta devozione la grazia a Sant'Agata di essere liberata dagli invasori. Dopo averla ricevuta, il popolo riconoscente dedicò alla santa una cappella in frazione di Tezze, stabilendo che ogni anno il giorno della ricorrenza della morte della santa e coincidente con la liberazione del castello, ci fosse una processione votiva, recando un obolo di 4 libbre di cera e 4 ducati d'argento inserendo dal 1490 il voto nello statuto comunale.