TEDX DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO

Il tempo sta scadendo. Eventi climatici estremi, pandemie, inquinamento. La Terra ha bisogno del nostro aiuto, ha bisogno del nostro impegno. Dobbiamo cambiare marcia e condividere nuove idee per preservare il nostro futuro. Dopo il successo in moltissime città in Italia e nel mondo, Countdown arriva anche sull’Altopiano di Asiago (Vicenza).

6 Novembre 2021, il primo evento TEDx gratuito nell’Altopiano dei Sette Comuni, ospitato nella location esclusiva del Centro Congressi Palazzo del Turismo Millepini di Asiago dalle 15:00 alle 19:30. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Asiago e dell'Università degli Studi di Padova. Il tutto verrà svolto nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid-19 (necessario esibire il Green Pass e l’uso della mascherina). Countdown è un’iniziativa globale lanciata da TED nel 2020 finalizzata a sostenere ed accelerare la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica, trasformando le idee in azioni. Asiago è il luogo perfetto per parlare di queste tematiche. La tempesta Vaia che ha devastato i boschi dell’altopiano nel 2018, è solo un esempio degli effetti disastrosi del cambiamento climatico. Vi sono anche molti altri tipi di cambiamenti che minacciano la Terra e il suo bioma come l’inquinamento luminoso o l’eccessivo consumo del suolo. Non solo eventi estremi e negativi. Al centro dei talk ci saranno anche le innovazioni tecnologiche nel rispetto dell’ambiente e l’uso di immagini e dei social media per raccontare la natura e soprattutto cosa possiamo fare per salvarla. Il senso del Countdown è proprio questo. Discutere e cercare insieme delle soluzioni e delle idee per combattere la crisi climatica in atto da punti di vista diversi e innovativi. Un evento globale ospitato in un territorio come quello di Asiago, che può diventare un punto di riferimento per il mondo intero. Non solo per la reazione in seguito ad un evento climatico estremo, ma anche per l’applicazione di nuove tecnologie per migliorare le nostre vite utilizzando al meglio le risorse offerte dalla natura evitando di inquinare o sfruttare il territorio. Non dobbiamo fermarci ad assistere passivamente agli eventi.

Viviamo in una società, e come società dobbiamo aiutarci l’un l’altro tramite le nostre idee e progetti. Questo è lo spirito del TEDx e dei suoi speaker.

10 speaker d’eccezione che metteranno in campo la loro conoscenza e le loro esperienze lavorative, il tutto seguendo il filo rosso delle tematiche ambientali e delle tecnologie al servizio di un futuro smart e green: Igor Sibaldi (filosofo e scrittore), Lina Tomasella (Ricercatrice INAF , Ossrrvatorio Astronomico di Padova con sede ad Asiago e Coordinatrice delle sua sede di Asiago), Nicola Cabria (CEO Human Foundation Do&Think Tank), Lorena Zivelonghi (Senior Manager Marketing, Technology Consulting, Pwc Italia), Federico Giunto (Marketing Assistant Nemo’s Garden), Silvio & Luca Potente (Fondatori Cycled), Mick Odelli (Fondatore e Creative Director DrawLight), Stefano Tiozzo (Storyteller e Travel Photographer), Andrea Pezzuolo (Ricercatore Università di Padova), Paolo Sambo (Docente UNIPD di Tecniche per l’Innovazione). L’evento conterà anche sulla partecipazione di Daniele Belli, giornalista, conduttore radiofonico di Radio Company (Media Partner dell’Evento) che introdurrà gli speaker e accompagnerà il pubblico nell’esperienza TEDx per tutto il giorno.

L’evento è gratuito per tutti, basta registrarsi su Eventbrite attraverso il link presente sul sito web di TEDx Asiago: https://www.tedxasiago.com

