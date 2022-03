536° edizione della Fiera di Lonigo: tutto il programma

Torna il tradizionale appuntamento con la Fiera di Marzo a Lonigo, la storica manifestazione si svolgerà dal 25 al 28 marzo 2022.

La “Fiera di Lonigo”, trae le sue antiche origini dalle tradizioni popolari e religiose del Basso Vicentino, giunge quest'anno alla sua 536°.

Nasce storicamente il 25 marzo del 1486 e, secondo la storia che si tramanda, fu l’avventura di due ladri assassini che si nascosero nella Chiesetta di San Pietro, sita in frazione Pavarano (ora Madonna di Lonigo) e qui accadde il prodigio: uno dei due delinquenti sfregiò l’immagine della Madonna, la quale si riparò detta sinistra all’occhio ferito, mentre l’altra piegossi sulla ferita al petto.

Da questo fatto straordinario e prodigioso, la Chiesetta fu dedicata proprio alla Madonna dei Miracoli.

Il Papa Innocenzo VIII, con bolla nel 1487, fece edificare sul luogo il “Santuario dedicato alla Madonna dei Miracoli” che, per oltre tre secoli, per la fama del miracolo, fu frequentato dai fedeli, provenienti anche dai paesi lontani per venerare la Madonna.

E’ proprio dall’incontro dei numerosi fedeli che nasce la prima forma della “Fiera di Lonigo”.

Fu il Vicerè d’Italia Eugenio Napoleone che il 18 Marzo 1806 investiva il Comune di Lonigo di portare nel recinto del castello l’annuale e rinomata Fiera detta della Madonna, località più sicura e comoda e che doveva contribuire al successo di una manifestazione che rese celebre Lonigo in Italia e in Europa, soprattutto per l’esposizione ed il commercio dei cavalli.

Nell'ultimo decennio, l'evento si è caratterizzato per il Salone della Meccanizzazione integrale in viticoltura, unico del suo genere, dove vengono presentate le ultime tendenze impiantistiche e le attrezzature altamente specialistiche per la coltivazione della vite, settore principe nell'agricoltura del nostro territorio (vedi marchio registrato).

La Fiera interessa diversi settori economici, da quello tradizionale agricolo di grande attrattiva per gli operatori unitamente al settore edile, a quello commerciale-artigianale, veicoli industriali ed autovetture, prodotti tipici locali e nazionali.

Programma

25/26/27/28 Marzo 2022, Parco Ippodromo Comunale, 536° edizione della Fiera di Lonigo, 37° Fiera Campionaria.

25/28 MARZO – PARCO IPPODROMO COMUNALE

Esposizione di artigianato, commercio, agricoltura, zootecnia, macchine e attrezzi agricoli, boschive da giardinaggio, macchine edilizia e tempo libero.

Orario esposizioni:

Venerdì 15:00-23:00

Sabato e Domenica 08:00-24:00

Lunedì 08:00-15:00

22ª MOSTRA MERCATO – “L’ORO DELLA TERRA LEONICENA”

Vini e prodotti tipici tradizionali locali, DE.CO. del territorio e della Bottega di Campagna Amica in collaborazione con Coldiretti Vicenza.

Corte Arte e Sapori

Via Ognibene – Street Food prodotti tipici del territorio

Corte degli Alpini

Piazza XX Settembre – Stand di gastronomia e prodotti tipici del territorio

Borgo degli Artisti

Via del Mercato – Mostra mercato Hobbisti

Corte dei Fiori

Via Garibaldi – Mostra mercato di piante e fiori

Corte del Riso

Piazza Matteotti – Degustazioni varie

Corte del Gusto

Piazza Garibaldi – Degustazioni varie

Corte delle Auto

Piazza Garibaldi – Esposizione autovetture

Sabato 26 Marzo 2022

ore 9:00 – Ritrovo in Via Ognibene Inizio sfilata con: Gruppo Filarmonica di Lonigo

Sfilata di Cavalli razza Lipizzana e Frisona seguiti da Carrozze d’epoca originali del 1850

Inaugurazione di: Corte Arte e Sapori, Corte degli Alpini, Borgo degli Artisti, Corte dei Fiori, Corte del Riso, Corte delle Auto, Mostra di pittura Palazzo Pisani,

ore 11:00 – Ritrovo al Parco Ippodromo Comunale

Saluto delle autorità

Inaugurazione:

536a Fiera di Lonigo

37a Fiera Campionaria

22a Mostra Mercato “L’oro della terra Leonicena”

23° Salone della Meccanizzazione

Venerdì 25

dalle ore 15:00 alle ore 23:00

Sabato 26 e Domenica 27

dalle ore 08:00 alle ore 24:00

Lunedì 28

dalle ore 08.00 alle ore 15:00

Mostra scambio di auto, moto, cicli e ricambi d'epoca

Mercatino dell'Antiquariato

Mercato Settimanale

Convegni/Mostre

Palazzo del popolo – Piazza Garibaldi 15

Apertura museo della pesca

Visite Gratuite a cura dell’associazione “Amo Club Lonigo”

Venerdì 25 marzo – (pomeriggio/sera)

Sabato 26 e Domenica 27 marzo – (tutto il giorno)

Lunedì 28 marzo (mattina)

Palazzo Pisani

“Il vero e l’Immginario“ mostra di pittura di Elio Nava promossa dall’Associazione Pro Loco di Lonigo

Venerdì 25 e sabato 26 marzo – dalle ore 18,00 alle 22,00

Domenica 27 marzo – dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 22,00

“Visita al Torrione Medioevale di Lonigo”

Dal 25 al 28 marzo dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Cortile interno negozio Dr. Dalla Grana Enrico – Via Roma

23a Mostra Bonsai e piante grasse

Mostra a cura di Ilario Dresseno e Benito Bertola. Esposizione di animali da cortile e piante aromatiche

Barchesse di Villa Mugna – Via Castelgiuncoli 5

