Escursione: le leggendarie 52 gallerie

Con questa meravigliosa escursione si trascorre una giornata in quota, lungo la strada delle Leggendarie 52 Gallerie del Pasubio, partendo da Bocchetta Campiglia fino al rinomato Rifugio “Gen. Achille Papa”. Un itinerario speciale nelle Prealpi vicentine, con paesaggi e scorci mozzafiato, sulle orme dei campi di battaglia delle truppe italiane e austro-ungariche della Prima guerra mondiale.

Un’opera straordinaria di ingegneria militare, che consentiva l'approvvigionamento delle truppe arroccate sul Pasubio con un arditissimo percorso al riparo dalle azioni nemiche.

Non un semplice sentiero ma un vero viaggio nella storia!

Evento in collaborazione con la Coop. A perdifiato.

Domenica 12 settembre

Dalle ore 08.30 alle 17:00



Info Tecniche

Difficoltà: media-impegnativa

Lunghezza: 16 km

Dislivello: 800 m



Chi Può Partecipare

Adulti e famiglie con bambini dai 10 anni in su abituati al cammino.



Abbigliamento e Attrezzatura

Vestirsi a strati

scarpe da trekking

frontalino o torcia

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

pranzo al sacco

snack

acqua (1,5 litri)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante



Luogo di Ritrovo

Ore 08:30 Baita Campiglia. Dista 2 minuti circa, a piedi, dal Parcheggio Bocchetta Campiglia - https://goo.gl/maps/8Y2iehViW2Hxek1m7 - luogo in cui lasceremo la macchina. Essendo molto grande e trafficato, per agevolare il ritrovo, abbiamo preferito definirlo presso la Baita.

*parcheggio a pagamento: € 6,00 ogni 24 ore pagabili in loco con moneta o carte di debito/credito.

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758



Quota

Adulti: € 25,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 12,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis

La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



Chi Accompagnerà

Stefano Benetton - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento



Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/siq6s8HxfwotLSc68

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.



Chiusura Iscrizioni

Entro le 18:00 di sabato 11 settembre

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



Regolamento

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura e l’accettazione del regolamento presente nel form d'iscrizione.

ATTENZIONE per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID presente nel form d'iscrizione.

L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

