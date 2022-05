50 anni di Umoristi a Marostica: mostra con opere da tutto il mondo

Era il 1969 quando, nella famosa piazza degli scacchi di Marostica, si svolse una manifestazione, chiamata “Rassegna disegnatori umoristi dilettanti veneti”, che rispecchiò da subito l’entusiasmo e l’impegno di un gruppo di giovani, per lo più studenti universitari, futuri fondatori del Gruppo Grafico Marosticense. I giurati di questa prima edizione, due noti grafici umoristici Eronda (Mario De Donà) e Guido Clericetti, entusiasti dell’esperienza, suggerirono di proseguire con altre edizioni, ma di cancellare il termine “dilettanti” e di allargare i confini rendendo il concorso internazionale. E così nel 1970 nacque “Umoristi a Marostica” con le modalità e, soprattutto, con gli scopi che sono rimasti saldi nel tempo, a partire dalla promozione culturale. L’intento è quello di rappresentare uno stimolo ed un confronto non solo per il pubblico, ma anche per gli autori di tutto il mondo che si accostano ad un tema proposto con il loro bagaglio culturale. Massima apertura, quindi, unita ad una rigida selezione che ha sempre tenuto conto non solo dell’aderenza al tema, ma anche delle capacità tecnico-grafiche e dell’abilità nel tradurre l’idea in un linguaggio vivo e ed immediato.

Si apre con queste note dal Gruppo Grafico Marosticense il catalogo della 50^ edizione di Umoristi a Marostica, mostra in allestimento dal 14 maggio al 19 giugno al Castello Inferiore, con Salone d’Autore dedicato all’illustratrice Marlene Pohle e una selezione delle opere dell’ultima edizione, incentrata sul tema della Memoria.

Vista l’eccezionalità dell’anniversario, per la mostra saranno realizzati due cataloghi, quello relativo all’edizione in corso e una pubblicazione che riassume i vincitori dal 1969 ad oggi: un inestimabile saggio della grafica umoristica internazionale che, attraverso le illustrazioni, racconta mezzo secolo di storia del concorso che negli anni ha affrontato le tematiche più diverse. Davvero un oggetto da collezione.

Sabato 14 maggio inaugura al Castello Inferiore la storica mostra con opere da tutto il mondo sul tema della Memoria e iniziative collaterali

Sabato 4 giugno (ore 18) nella sala mostre del Castello Inferiore, si terrà anche un incontro con Alessandro Tich, giornalista e membro della giuria, sul tema “UMORISTORY, Racconti e ricordi sulla storia di Umoristi a Marostica”, con apertura straordinaria della mostra fino alle ore 22.00.

L’esposizione è visitabile del 14 maggio al 19 giugno 2022 da martedì a domenica, con orario dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero. Inaugurazione sabato 14 maggio alle ore 17.00 con diretta streaming sul canale youtube Marostica Cultura. In collegamento anche la presidente di giuria Marlene Pohle.

Umoristi a Marostica

50^ Rassegna Internazionale di Grafica Umoristica

Tema: MEMORIA

Castello Inferiore, Marostica

14 maggio - 19 giugno 2022

www.umoristiamarostica.it

“Dopo cinquanta edizioni possiamo dire, con un certo orgoglio, di aver mantenuto questi intendimenti o almeno di avercela messa tutta, di aver rispettato la stessa impostazione pur con delle varianti dettate dai tempi e da diverse opportunità – afferma Cinzia Battistello, presidente del Gruppo Grafico Marosticense - D’altra parte se rivediamo i temi proposti e le opere pubblicate nei cataloghi di ogni edizione ci rendiamo conto in modo più tangibile del percorso che rispecchia l’ultimo cinquantennio di storia dell’Italia e del mondo”.

Solo nell’edizione 2022 il concorso ha raccolto 432 autori provenienti da 60 paesi, come dimostrano le provenienze dei vincitori già annunciati: Grand Prix Internazionale Scacchiera 2022 a Marco De Angelis (Italia), Premio Speciale “Marco Sartore” a Tiziano Gianesini (Italia), Premio Speciale “Sandro Carlesso” a Christine Traxeler (Francia) e dieci selezionati a pari merito per il Premio Internazionale Umoristi a Marostica 2022: Vitaly Bondar (Bielorussia), Milko Dalla Battista (Italia), Paolo Dalponte (Italia), Agus Harsanta (Indonesia), Izabela Kowalska-Wieczorek (Polonia), Oleksiy Kustovsky (Ucraina), Flavio Polloniato (Italia), Matias Tejeda (Argentina), Sergio Tessarolo (Italia), Harinder Singh (India). Assieme ad altri autori selezionati dalla Giuria, saranno in mostra con le loro opere originali, tranne Oleksiy Kustovsky, artista ucraino che a causa della guerra non ha potuto organizzare la spedizione… La vita reale entra ancora una volta nel concorso, come sempre è stato per questa manifestazione di grafica umoristica internazionale.

“Con la 50^ edizione di Umoristi a Marostica si celebra anche l’avanzamento di un percorso di valorizzazione dell’archivio storico del concorso che dal 1969 ha collezionato migliaia di opere da tutto il mondo di importanti autori – dichiara il sindaco di Marostica Matteo Mozzo - Questo immenso patrimonio di oltre 10.000 opere, fino ad ora custodito dal Gruppo Grafico Marosticense, sarà trasferito gradualmente alla Città che si è impegnata nell’archiviazione e, nel prossimo futuro, nella digitalizzazione e promozione di questo straordinario fondo dedicato alla grafica umoristica, che conta pochi altri esempi a livello internazionale. Si tratta di una collezione davvero preziosa che l’Amministrazione mira a collocare in uno spazio prestigioso. Fra gli obiettivi, anche la digitalizzazione dell’intero corpus delle opere grafiche, vista la loro fragilità espositiva, ma soprattutto per rendere accessibile al mondo intero questo invidiabile archivio, nato ancora una volta dall’intuizione di un gruppo di marosticensi e reso sempre più internazionale dalle persone che ne hanno portato avanti l’eredità fino ad oggi”.

“Umoristi a Marostica è un’eccellenza culturale della città che va conservata e promossa – commenta Marialuisa Burei, consigliere delegato al Premio – Oltre all’accesso al pubblico della collezione, mostre monografiche e storiche dedicate ai protagonisti del concorso dovranno necessariamente rientrare nella programmazione culturale, negli anni in cui non si svolge la competizione”.

Ma c’è di più. “In onore dei 50 anni, abbiamo voluto coinvolgere la città in una azione artistica e allo stesso tempo promozionale – spiega l’assessore al turismo e alle attività produttive Ylenia Bianchin – Sono infatti state realizzate delle cartoline che riproducono le immagini più iconiche della storia del concorso che saranno disponibili, gratuitamente, in mostra e nei negozi e nelle attività del centro storico, oltre che in biblioteca ed infopoint. Per completare la collezione di 39 soggetti i visitatori dovranno intraprendere una simpatica caccia al tesoro…insomma ancora una volta un modo per unire arte e turismo, cultura e promozione”.