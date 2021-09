I 4444 scalini della Calà del Sasso: la scalinata più lunga d'Italia da Valstagna ad Asiago

Prezzo non disponibile

«È lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta lassù, sull'Altopiano di Asiago...si chiama "Calà del Sasso" ed è una delle opere più fantastiche delle Alpi» - Paolo Rumiz

La Calà del Sasso è il percorso, formato da 4444 gradini, che collega il comune di Valstagna alla frazione Sasso di Asiago, nell'Altopiano dei Sette Comuni: è la scalinata più lunga d'Italia, oltre che una delle scalinate più lunghe al mondo aperta al pubblico.

Escursione di media difficoltà lungo il tracciato dove ai tempi della Repubblica Serenissima si tiravano i tronchi dall'Altopiano dei Sette Comuni fino a Valstagna, per essere poi caricati sulle zattere e trasportati lungo il Fiume Brenta fino a Venezia, la splendida città lagunare, dove venivano utilizzati come fondamenta per la costruzione dei palazzi.

Con un dislivello positivo di 700m si risale una splendida vallata, decisamente stretta in alcuni punti tanto da assomigliare quasi ad una forra, caratterizzata da una vegetazione tipica di ambienti freschi e umidi. Una volta arrivati all'abitato di Sasso di Asiago (VI) sosta con pranzo al sacco per poi rientrare da un altro itinerario.

SABATO DALLE ORE 09:00

Totale ore 6 con le soste esplicative e la pausa pranzo.

Richiesto un allenamento medio.

Difficoltà E (Escursionistico)

Lungo il percorso un Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Veneto Guide Alpine illustrerà le peculiarità storiche e naturalistiche dei luoghi attraversati.

Costo 20€ comprensivi di Guida Abilitata. Costi per pranzo e viaggio sono extra a carico del partecipante.

Informazioni e iscrizioni entro il 01 ottobre 2021 chiamando il 3402960979 o scrivendo a info@michelesavio.it