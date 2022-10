Overload: 4 chiacchere con Alessandro Sahebi a Porto Burci

????????. Nel mondo in cui viviamo il sovraccarico ci colpisce ogni giorno: troppe informazioni per capire cosa succede attorno; troppe mansioni da adempiere per non essere lasciati indietro; troppe aspettative disattese dall’immobilismo sociale; troppi stimoli da ogni schermo cui ci rivolgiamo, per tenerci sempre occupati e allontanare la noia; troppa tensione in corpo, per reggere tutto questo. Il sovraccarico paralizza, ci blocca in una dimensione individuale e impedisce di trovare un noi, una risposta collettiva ed emancipatoria.

Overload è uno sguardo su tutto questo. Iniziamo volgendolo sul sovraccarico più antico e più attuale che mai: il carico eccessivo di lavoro, a cui non corrispondono retribuzione e riconoscimento adeguati.

Il 21 ottobre avremo Alessandro Sahebi, giornalista e autore tv, attivo nei dibattiti social su temi quali sfruttamento, reddito e disuguaglianze. Il 4 novembre Mattia Cavani e Silvia Gola di Acta, associazione dei freelance, esporranno quanto emerso dall’inchiesta sulle condizioni lavorative nel settore audiovisivo. Il 2 dicembre sarà infine con noi Federica Pasini, del collettivo “Mi Riconosci?”, per una presentazione del loro libro “Oltre la grande bellezza. Il lavoro nel patrimonio culturale italiano”.

Giornalista e autore tv, conduttore del podcast “Melma – capire la disuguaglianza”, interviene spesso sui social su temi quali sfruttamento, precarietà, reddito di base universale... cerca di ricondurre questioni dibattute nei media, come ad esempio i cambiamenti climatici, a un ragionamento sulle condizioni materiali di vita delle persone.

Dialogheranno con lui i conduttori del podcast “Le faremo sapere”, un racconto generazionale del mondo del lavoro di oggi. In seguito all’incontro ci penserà il poderoso groove di MPLA a liberarci dal sovraccarico di emozioni, con un dj set che farà ballare tutti quanti.

Podcast “Melma": https://www.spreaker.com/.../melma-podcast-capire-la...

Podcast “Le faremo sapere”: https://anchor.fm/fornaci-rosse

«La melma è la componente più pesante della palude, quella che sta sul fondo, compatta. La melma si attacca alle scarpe, è una zavorra, un fastidio. Come sono un fastidio coloro che, nolenti, stanno alla base della piramide della società. I poveri, gli emarginati, i perdenti di un gioco truccato che chiamiamo meritocrazia. Degli ultimi si parla poco, degli ultimi si parla male. Ma, contrariamente da quanto è detto dalla narrazione comune, sono gli ultimi che costruiscono il mondo con la loro forza, il loro sangue e il loro sudore. La melma, quando esce dalla palude diventa fango e con il fango si costruiscono i mattoni. Sono gli ultimi che edificano la realtà, la narrazione dominante toglie loro questo merito. Melma Podcast cerca di ribaltarla.»

Incontro il 21/10/2022 alle ore 20:45



Bar Cosmos aperto, la consumazione è riservata ai soci ARCI (sarà possibile tesserarsi la sera stessa)