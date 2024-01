Festival nazionale Maschera d'oro, il programma completo al San Marco

Da sabato 3 febbraio a sabato 23 marzo 2024 imperdibile appuntamento con il miglior Teatro Amatoriale a livello nazionale.

8 serate con spettacoli selezionati da una giuria di esperti si sfideranno al Teatro San Marco di Vicenza ( Contrà S. Francesco) per vincere la Maschera d'oro 2024



Sabato 3 febbraio 2024, ore 21

LUNA NOVA (Latina)

NATALE IN CASA CUPIELLO

di Eduardo De Filippo

regia di Roberto Becchimanzi



A Natale per Luca Cupiello esiste solo il suo presepe, tanto da non accorgersi che, intorno a lui, la famiglia è ormai allo sbando: il fratello e il figlio vivono di espedienti, la figlia vuole lasciare il marito per fuggire con l'amante. Per comunicargli la sua decisione, proprio quel giorno, la giovane ha scritto una lettera al marito, che però la madre si fa consegnare. Il messaggio, per caso, finisce nelle mani di Luca che, ignaro di tutto, lo consegna al genero, facendo scoppiare il finimondo. Quando però Luca si sente male, la famiglia si ritrova al suo capezzale. Frutto di una lunga e travagliata scrittura, Natale in casa Cupiello viene proposto dalla compagnia Luna Nova con una messinscena rispettosa della tradizione, ma accelerando i ritmi della recitazione, molto cambiati rispetto all'epoca del debutto, negli anni Trenta.



Sabato 10 febbraio 2024, ore 21

TEATRO DEL SORRISO (Ancona)

DRITTO AL CUORE

di Patrizio Cigliano

regia di Giampiero Piantadosi



Il colonnello israeliano Yaron sta interrogando il palestinese Hikmet, accusato di terrorismo, nella penombra di una cella. Sembra un interrogatorio come tanti, ma ben presto Yaron capisce che non lo è. Mentre scava tra le pieghe della vita del nemico che gli sta di fronte, inizia ad ascoltarlo davvero. Pian piano affiorano pensieri in comune, sguardi rivolti verso uno stesso orizzonte, che va al di là della politica, della storia, del reciproco rancore. Yaron e Hikmet amano la cultura, la letteratura, soprattutto la poesia. E, forse, proprio la poesia potrebbe essere l'unica arma capace di fermare l'odio e la violenza. Loro ci vogliono credere. Yaron cercherà di parlarne ai suoi superiori. Cercherà di spiegare. Un testo intenso, importante, soprattutto oggi, per quanto sta accandendo. Contro tutte le guerre, in ogni parte del mondo.



Sabato 17 febbraio 2024, ore 21

LA BOTTEGA DEI REBARDÒ (Roma)

UOMINI SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

di Rosario Galli

regia di Enzo Ardone



Gli amici Pino, Nicola, Ciccio e Gianni hanno un appuntamento fisso ogni lunedì per giocare a poker. Quella è la loro serata di libertà, un momento nel quale parlare e sfogarsi per le frustrazioni causate soprattutto dalle donne, con le quali hanno un rapporto complicato. L'ennesima discussione con la moglie, però, gioca un brutto scherzo a Nicola, che arriva al pokerino particolarmente nervoso. Il suo malumore si diffonde nel gruppo, che decide di lasciar perdere le carte e di trovare un altro modo per rilassarsi e passare la serata. L'idea di Pino, per tentare una nuova esperienza con un pizzico di proibito, è di chiamare una escort. L'arrivo della bellissima Yvonne cambia radicalmente l'andamento della serata, anche per Gianni, all'inizio del tutto contrario all'idea. La ragazza, bella e simpatica, riserverà loro una sorpresa.



Sabato 24 febbraio 2024, ore 21

TEATRODRAO E TEATROTRE (Ancona)

ROSALYN

di Edoardo Erba

regia di Davide Giovagnetti



Thriller psicologico ad alta tensione, questo testo di Edoardo Erba, tra i più apprezzati autori italiani contemporanei, è un gioco di specchi tra due protagoniste: Esther, scrittrice di successo, e Rosalyn, donna delle pulizie che la prima ha conosciuto in Canada. In un commissariato di polizia, Esther sta rispondendo a una serie di domande su quel suo viaggio e su una certa penna trovata sul cadavere di un uomo, a Toronto. Inizia così un viaggio tra presente e passato, fatto di spezzoni delle conversazioni che le due donne avevano avuto. Rosalyn aveva confidato alla scrittrice che il suo amante la picchiava. Esther l'aveva incitata a denunciarlo e a vivere secondo la pancia e non la mente. Esiste un limite al "bisogno di fare quello che si ha voglia di fare"? È una delle domande sollevate dal testo, duro e coinvolgente, di Erba.



Sabato 2 marzo 2024, ore 21

IL VOLTO DI VELLUTO (Brenta - Varese)

UOVA AL TEGAMINO

di Matteo Tibiletti

regia di Emanuela Legno, Alessia Agostino, Matteo Tibiletti



Dopo la morte del padre Flavio, tre sorelle vivono sotto lo stesso tetto, ma la convivenza non è certo delle più serene, visto che le rispettive individualità faticano a trovare il necessario equilibrio. Nella commedia siamo accompagnati dalla voce del defunto che, con tenerezza, veglia su di loro, sorprendendosi per certi inattesi tratti delle loro esistenze. Tra leggerezza e riflessione, il pubblico incontrerà allora Anna, sul punto di sposarsi con il volubile Giò, Azzurra, separata da Alessio e alle prese con la diagnosi di una malattia di cui non ha ancora informato le sorelle, e l'artista di famiglia, Alice, in costante competizione con Maddalena, sua compagna di studi all'Accademia. L'atmosfera è quella della più classica commedia americana, tra ironia, gag comiche, ritmo vorticoso, confessioni e improvvisi colpi di scena.



Sabato 9 marzo 2024, ore 21

I CATTIVI DI CUORE (Imperia)

IL RACCOLTO

di Giorgia Brusco

regia di Gino Brusco



Quando la madre muore, dopo una lunga malattia, Beatrice avvisa Anna, la sorella minore, che vent'anni prima aveva deciso di andarsene di casa, con la sua macchina fotografica al collo e tanta voglia di realizzare i propri sogni. Beatrice era rimasta, invece: oppressa da una madre incapace di amare e influenzata dall'onnipresente e manipolatore parroco don Vincenzo. Ai suoi occhi, Anna si era presa quello che voleva dalla vita, mentre lei, per senso del dovere, a una vita sua aveva rinunciato. Non aveva potuto avere una famiglia, un lavoro, non aveva potuto realizzarsi. Parte da qui, da questi conti in sospeso, il confronto tra Anna e Beatrice, in un continuo guardare indietro, ai ricordi condivisi di bambine e ragazze. Ma anche a quelli personali, intimi, segreti. Alle cose dette e a quelle taciute, fra rancori, rimpianti e domande.



Sabato 16 marzo 2024, ore 21

QUI ED ORA (Bisceglie - Barletta/Andria/Trani)

FERDINANDO

di Annibale Ruccello

regia di Daniela Rubini e Vincenzo Raguseo



Clotilde, baronessa del Regno delle due Sicilie e fedelissima dei Borbone, vive in una sorta di auto-esilio nella sua tenuta, accudita dalla cugina-serva Gesualda e regolarmente visitata dal parroco, don Catello. Non accetta i cambiamenti politici che si stanno verificando fuori dal suo palazzo, ribadendo quel rifiuto anche attraverso il testardo uso di una lingua arcaica, pressoché incomprensibile. Il claustrofobico ripetersi dei giorni e delle notti viene spezzato all'improvviso dall'arrivo di Ferdinando, che con la sua giovinezza e la sua calda sensualità accende un fuoco che sembrava spento, facendo affiorare segreti e desideri, anche i più oscuri. Come falene intorno alla luce, i tre si fanno abbagliare da Ferdinando e dal suo potere magnetico sulle loro vite spente. Ma è vera luce la sua? E Ferdinando è davvero ciò che sembra?



Sabato 23 marzo 2024, ore 21 - SERATA DI GALA CON PREMIAZIONI CONCORSO

FEDERICO PERROTTA

FEDERICO PERROTTA SHOW

di Federico Perrotta e Piero Di Biasio



Brillante e a tutto ritmo, lo show di Federico Perrotta promette fuochi d'artificio per chiudere con brio e leggerezza questa nuova edizione del festival. Sarà l'occasione ideale per gustare la versatilità e l'esperienza dell'attore abruzzese, che nella sua carriera, accanto a televisione e cinema, ha sempre riservato uno spazio privilegiato al teatro, nel qual è nato artisticamente e attraverso il quale sa conquistare il pubblico, con la sua simpatia e la sua carica di entusiasmo. Di che cosa si parlerà? Forse d'amore e di rapporti di coppia? Quasi certamente, perché sul tema Perrotta ha già all'attivo una bella serie di applauditi show. Ci sarà anche un po' di musica? La probabilità è alta. L'unica cosa certa è che si riderà, e ne abbiamo tutti davvero bisogno. Per il resto, non c'è che da aspettare che si apra il sipario...