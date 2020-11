29º Rally Città di Schio, sarà visibile anche on line

Il 29º Rally Cittá di Schio si terrà tra il 13 ed il 14 Novembre tra le colline di Schio e nelle zone limitrofe. La manifestazione si svolge a porte chiuse. Quindi, non sono previste zone per il pubblico. Per dare modo di seguire la gara nelle sue fasi salienti verrà organizzata una “diretta streaming” che sarà possibile seguire collegandosi alla pagina Facebook di Power Stage, seguendo questo link:https://www.facebook.com/PowerStageSchio

Il Rally città di Schio, originariamente Rally Altopiano di Asiago, vede la propria ardita e coraggiosa nascita alla fine degli anni ’80 con 5-6 PS e centinaia di persone mobilitate per garantire il buon svolgimento della gara. Nel 1991 il Rally scende a valle, dall’altopiano si ferma a Schio. Molte le PS che negli anni si sono percorse sul territorio dell’alto Vicentino, ma il Rally città di Schio non può essere chiamato tale senza la sua PS per eccellenza: Santa Caterina! Percorsa in un senso, in un altro, parzialmente, lunga o corta, questa è la PS che non può mancare.

Il Rally città di Schio ne ha visti di campioni durante tutti questi anni: il debutto di Renato Travaglia, Lucky che vinse la prima edizione a bordo della Lancia 037, i fratelli Ceccato, Caneva, Zenere, Dalla Pozza, Corradin sino alle più recenti performance di Gasparotto, Bianco, Smiderle e Battaglin.

Edizione 2020

Fermento, grandi aspettative e gioia per rivedere il Rally Città di Schio nel calendario nazionale. Dopo un anno di pausa la competizione scledense, in questo 2020 che per causa dell’emergenza sanitaria ha visto ridimensionare il numero delle competizioni di rally, è rimasta tra le poche che hanno avuto la forza e la volontà di portare a fondo l’impegno preso alla data che era stata proposta, quindi il 13 e 14 novembre, il weekend in cui si accenderanno i motori della 29esima edizione.

Vi sarà un “backstage” in ampia parte nuovo, per la gara, l’organizzazione sarà di Power Stage, la nuova struttura di gestione dell’evento che vuole riportarlo in alto, per dare nuova luce ad uno dei rally più amati del triveneto, per proseguire a scrivere importanti pagine di storia sportiva.

Sarà una gara snella, con due prove speciali da ripetere tre volte, in un percorso caratterizzato dall’adottare due “piesse” ricavate dalla tradizione. Immancabile la “Santa Caterina”, di 11,930 chilometri, che torna in questa versione dopo venti anni, mentre l’altra sarà la “Monte di Malo” di 7,290.

In tabella sei prove speciali con tripla ripetizione dei due tratti cronometrati “Santa Caterina”, di 11,930 chilometri e “Monte di Malo” di 7,290. Quartier generale nelle strutture del “Pala Romare”, nella cui adiacenze saranno organizzati la partenza, l’arrivo, i riordinamenti e la service area.

Partenza del primo equipaggio sabato 14 novembre alle 8.01, bandiera a scacchi dalle 19.00.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

12 Novembre 2020 - Palasport “Livio Romare”

ore 08.00 - 13.00 Distribuzione Road-Book e Distribuzione Accrediti

ore 10.00 - 12.00 Ricognizione con Vetture di Serie

ore 14.00 - 20.00 Ricognizione con Vetture di Serie

ore 18.00 - 22.00 Distribuzione accrediti presso Centro Accrediti -

13 Novembre 2020 - Palasport “Livio Romare”

ore 7.00 - 18.00 Distribuzione accrediti presso Centro Accrediti -

ore 9.00 - 13.00 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza

ore 13.30 - 18.00 Shakedown

Verifiche Sportive On-Line (Vedi procedura anti-Covid) oppure presso la Segreteria per cambi equipaggio e/o stranieri

14 Novembre 2020

ore 8.01 Partenza presso Palasport “Livio Romare” - Schio (VI)

ore 19.00 Arrivo presso Palasport “Livio Romare” - Schio (VI)