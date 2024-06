21 Giugno: Giornata della Musica e dello Yoga, il programma a Vicenza

MyDay - Giornata internazionale della Musica e dello Yoga, venerdì 21 giugno 2024, il programma a Vicenza.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA

Luogo di svolgimento: Centro storico e quartieri di Vicenza

Ingresso: libero contributo solo per Lumen Festival

Programma

ore 8.00 - Tempio di San Lorenzo Arte organistica con Mousiké, musiche di C. Franck, M. E. Bossi e J. Brahms, organo Elizaveta Efremova e Wakana Marlene Tanaka.

ore 9.00 - 12.00 - Conservatorio di Musica A. Pedrollo Laboratorio di Sound design e Musica Elettronica per ragazzi tra i 7 e i 12 anni.

ore 12.00 - Tempio di Santa Corona Arte organistica con Mousiké, musiche di J.B. D’Agincour, J. Bach, F. Provesi, V. A. Petrali, organo Ruben de Biasi e Mattia Casu.

ore 11.00 - Cortile di Palazzo Trissino Nuova Orchestra Pedrollo, note del tardo romanticismo risuonano dal Comune di Vicenza.

ore 12.30 - Piazza dei Signori, Loggiato inferiore Performance di Live Electronics e Proiezioni Sonore con il Coro di voci bianche ‘I piccoli cantori del Pedrollo’ e la Classe di Musica Elettronica, coordinati da Ezio Spinoccia e Davide Tiso. Iscrizioni fino a mercoledì 19 giugno scrivendo a produzione@consvi.it.

ore 16.00 - Giardino del Teatro Olimpico Concerto a sorpresa in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza.

ore 17.00 - Cortile di Palazzo Cordellina Big Band del Conservatorio "A. Pedrollo". Programma: Upper Manhattan Medical Group (Billy Strayhorn arr. Kenny Wheeler), Andantino (Giorgio Gaslini, arr. Rossano Emili), Children Of The Night (Wayne Shorter, arr. Giuliano Dal Bosco), Radici (Giacomo Baronchelli), On a Clear Day (Burton Lane e Alan Jay Lerner, arr. Rossano Emili), Throughout (Bill Frisell, arr. Rossano Emili), Little Rootie Tootie (Thelonious Monk, arr. Rossano Emili), Dear Lord (John Coltrane, arr: Rossano Emili), Night and Day (Cole Porter, arr. Mattia Pellegrino), Pippo non lo sa (Gorni Kramer, arr. Rossano Emili). Musicisti: Luca Brentegani, Lorenzo Cucco, Kim YangXue, Riccardo Fachinat (ance); Samuele Romano, Giacomo Casagrande (tromba); Marco Cecconi, Riccardo De Cia (trombone); Luca Raggiotto (chitarra); Mattia Pellegrino, Giuliano Dal Bosco (contrabbasso); Damiano Ianese, Giacomo Baronchelli (batteria). Direzione: Rossano Emili.

ore 18.30 - Basilica Palladiana, salone Alan Bedin in T&nCò… suonando Luigi Tenco e i suoi contemporanei. Alan Bedin (voce), Marco Ponchiroli (pianoforte), Gigi Sella (sax soprano, clarinetto, flauti).

Chiostro del Conservatorio Pedrollo - PEDROLLO JAZZ FESTIVAL ore 20.00: Pedrollo Jazz Ensemble con Emiliano Bez (chitarra), Giuliano Dal Bosco (contrabbasso), Giacomo Baronchelli (batteria), Michele Milani (voce).

ore 20.45: Teik Chu Quartet Giovanni Fochesato (sassofono tenore), Lorenzo De Luca (sassofono), Marco Soldà (batteria), Filippo Mampreso (batteria).

ore 19 in poi - Lumen Festival (dal 19 al 24 giugno) L’ingresso è con offerta libera consigliata a partire da 3 euro tutti i giorni entro le ore 22; a seguire, 5 euro. Lumen Festival.

LA GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA A PARCO QUERINI

PALCO PORTA ARACELI 9.30: YOGA SUKSMA Benessere per le articolazioni - Carlo Donini, Dharmayogakaruna. 10.30: YOGA E QI GONG - Sabrina Scarfó e Andrea Urbani, BeWell. 11.30: TAIJI - Jack Cornell, L'Armonia in Movimento. 16.30: EQUILIBRIO DEI 5 ELEMENTI - Romina Giuriato, Dharmayogakaruna. 17.30: YOGA DELLA GENTILEZZA - Raffaella, Yoga Chakra. 18.30: PRATICA CONCLUSIVA con Gianmaria Bresolin, Carlo Donini e Yasmine. 19.30: DANZA E MUSICA - Rosella Fanelli, Tappeto Volante, Takitedha, Conservatorio Vicenza.

PALCO PORTA PAPA 9.30: SURYA NAMASKARA Il Saluto al Sole - Sabrina Scarfó, BeWell. 10.30: IN DOLCE ARMONIA yoga con la sedia - Gianmaria Bresolin, Yoga Chakra. 16.00: IL RESPIRO NEL CORPO - Gianmaria Bresolin, Yoga Chakra. 17.00: Hatha Yoga Flow - Silvia Mariossi, Shri Yoga. Manifestazione gratuita aperta a tutta la cittadinanza, praticanti in dotazione tappettino yoga.

MAGIC BUS

MYday porta la festa della musica per la prima volta nei quartieri!

Il PeriMetrò, servizio a chiamata gestito da Svt, seguirà un itinerario speciale e costruito appositamente per la città, regalando musica nei quartieri di Vicenza. In collaborazione con l’Associazione Musicamorfosi, il bus ospiterà la Rusty Band, street ensemble di ottoni, che si esibirà dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 21.00. Il PeriMetrò avrà la grafica della Festa della Musica di Vicenza offerta con una sponsorizzazione tecnica da Leodari Pubblicità.

Biblioteca civica Bertoliana Nell'occasione della Festa della Musica la Biblioteca civica Bertoliana ha predisposto un percorso di lettura sulla storia Jazz, scaricabile dal sito www.bibliotecabertoliana.it/file/4604-jazz.pdf:. Tutti i libri sono presenti nella Rete Biblioteche Vicentine: rbv.biblioteche.it/biblioteche-della-citta-di-vicenza/mappa-delle-biblioteche-della-citta-di-vicenza/. Vetrine espositive con libri e documenti musicali sono allestite in tutte le sedi della Bertoliana.