2000 Wonderland One Night alla Discoteca Nordest

Ecco il party per celebrare il meglio della DANCE, del ROCK e dell'HIP HOP di quel bellissimo decennio, una festa interamente dedicata alla MUSICA ANNI 2000 dove spettacolo, animazione ed effetti speciali uniti ad un ritmo frenetico di emozioni ti faranno vivere un'esperienza davvero esplosiva e incredibilmente fantastica, riportandoti nei tuoi anni più felici!

Sabato 23 dicembre, ore 23.00 @ Discoteca Nordest, Caldogno (Vi)

Finalmente gli anni 2000! Dal 2000 al 2010, quante cose sono successe? Quanta musica abbiamo cantato e ballato? Quanti telefilm hanno segnato la nostra adolescenza? Quanti ricordi conserviamo nel nostro cuore? Riviviamo insieme questo fantastico decennio attraverso i video, la musica e i personaggi che hanno fatto la storia di questo incredibile periodo!

Se anche tu hai cantato a squarciagola gli 883 o gli Articolo 31, se hai passato le lezioni a giocare a snake col 3310, se hai trascorso i pomeriggi a "drogarti" di PlayStation 2, se correvi al PC al trillo di MSN Messenger, se hai pianto per la morte di Marissa in OC, se avevi un'amica invasata di Hello Kitty, se hai visto Alice in Wonderland, se facevi gli squillini da cellulare, se hai cantato la sigla dei Pokémon, se hai visto qualcuno con la scritta RICH sul culo, se hai amato l'energia di J. Depp nei "Pirati dei Caraibi", se hai visto al cinema il film "3 metri sopra il cielo", se avevi un amico emo che ascoltava i Tokyo Hotel, se hai scritto o ricevuto un TVTTTB via sms, se ti sei sentito un po' Shrek qualche volta, se hai comprato il primo iPhone, se hai rimpianto la fine della cara vecchia lira, se hai pogoato come un matto con i Blink 182... allora sei un personaggio degli anni 2000!

Main Room:

2000 Wonderland One Night

Direttamente dai migliori club italiani

Club Room:

Techno Remember Party

Ospiti: Mauro Picco, Marlyn, Hoffmann, Underworld & Joyce Mc

Jeans Room:

Ospite: Andrea Martini (ONLY HIP HOP)

Latin Room:

El Sabor Night By Chiara C.

Con le migliori scuole e dj latini

Liscio Room:

Ospite: Christian Patarini

ULTIMI POSTI per la cena a 20€ tutto incluso

(Aperitivo, Pizza o Insalatona, Bibita e Caffè)

INGRESSO SOLO DISCOTECA

12€ con consumazione solo tramite PRENOTAZIONE

INTERO (senza prenotazione) = 15€ con consumazione.

