Distruzione e ricostruzione nel cinema 1943 - 1963: da "Ossessione" a "Mamma roma"

L'Italia, nel Secondo Dopoguerra, intraprese un percorso di ricostruzione che venne documentato in una serie di film entrati nella Storia.

Ne discuteremo con Denis Lotti, docente all'Università di Verona e grande esperto di Storia del Cinema. In visione anche alcuni spezzoni di film.

L'evento fa parte della rassegna di incontri 2022/2023 "Idee in Circolo - Ricostruzioni", organizzata dal circolo culturale Madonnetta Eventi di Arzignano (Vi)



Su Facebook e Instagram ricercando "madonnettaeventi".