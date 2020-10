18° Quajaday "speo dei morti"

A Levà ritorna il famoso QUAJADAY, lo Speo dei Morti!

La sera di Halloween vi aspettiamo dietro la Chiesa di Levà presso il Palaquaja per il nostro spiedo d'asporto.

___________________________________________________________________________

Per prenotare chiamare la segreteria della Confraternita al numero

333 65 99 381 oppure al sito: prenota.quaglialeva.it

dalla quale vi sarà fornito un numero identificativo dell'ordine grazie al quale potremo rendere l'attesa molto più corta.

Le prenotazioni chiuderanno mercoledì 28 ottobre 2020 o ad esaurimento scorte.

TUTTO DEVE ESSERE PRENOTATO!

Eventuali cambi dell'ultimo minuto rischiano di non essere presi in considerazione.

___________________________________________________________________________

La Confraternita propone :

- Porzione di quaglia : 1 quaglia allo spiedo, 1 pezzo di maiale, 2 fette di polenta “onta”

- Porzione di Carrè di Maiale : 1 Porzione di Carrè di Maiale allo spiedo, 2 fette di polenta “onta”

- Porzione di polenta "onta"

___________________________________________________________________________

ATTENZIONE!!!!

I contenitori saranno forniti da noi.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative COVID-19.

Si raccomanda di rispettare l'orario di consegna indicato in modo da poter garantire il rispetto delle norme.

Sarà possibile PRENOTARE anche caldarroste e il Vino della tradizione.

Il cui ricavato verrà versato Pro Asilo.

___________________________________________________________________________

SOLO SU ASPORTO E SU PRENOTAZIONE