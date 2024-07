Domenica porte aperte al Museo Ferroviario di Primolano

Domenica 14 luglio SVF aprirà al pubblico la storica rimessa locomotive di Primolano, sede del museo ferroviario e luogo in cui vengono custoditi i rotabili dell’Associazione.

Sarà possibile ammirare la locomotiva a vapore 880 001, le carrozze d’epoca, i carri merci e gli automotori da manovra, oltre alla storica piattaforma girevole austro-ungarica, del 1900.

Manifestazione di sola esposizione statica. Durante la giornata verranno effettuate manovre con gli automotori diesel

L’ingresso, dalle 10.00 alle 17.00, è SOLO da via Broli, all’angolo con via Circonvallazione, vicino al sottopassaggio.

Per conferma evento, condizioni di accesso e informazioni: info@societavenetaferrovie.it o visita il sito www.societavenetaferrovie.it