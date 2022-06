14 giugno 2022 giornata mondiale del donatore di sangue a Lonigo

Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”

Si è scelto il 14 giugno in quanto è la data che ricorda la nascita di Karl Landsteiner, medico di origine austriaca, che nel 1900 scoprì l'esistenza dei gruppi sanguigni e che per questa scoperta (a cui aggiunse nel 1941 quella del fattore Rh) si meritò il Premio Nobel edizione 1930. Pertanto, in questa giornata, dal 2004, si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di sangue, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Sono centinaia i paesi nel mondo che aderiscono a questa iniziativa, pensata per sensibilizzare il maggior numero di persone sull'importanza della donazione non remunerata del sangue e per incoraggiare le nuove generazioni a diventare donatori periodici. Diffondere la cultura della donazione attraverso interventi di sensibilizzazione, informazione ed educazione alla solidarietà è infatti fondamentale per incrementare il numero dei donatori, eliminare le carenze di sangue ancora esistenti in alcune Regioni d'Italia e consentire a molte persone di continuare a vivere.



L’AVIS Comunale di Lonigo ha deciso di aderire all’iniziativa Regionale “M’ILLUMINO DI DONO”, illuminando di rosso un monumento o un edificio di rilevanza per il proprio Comune.



Per l’occasione si illuminerà la facciata del Distretto Sanitario di Lonigo, come simbolo del Polo d’eccellenza per la riabilitazione cardiologica e ortopedica dell’Ospedale di Lonigo, nei giorni 13 e 14 giugno 2022 dalle ore 21.00 alle ore 24.00.



L'AVIS Comunale di Lonigo ha bisogno di nuovi donatori....vieni a donare anche TU....TI ASPETTIAMO!





