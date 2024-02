"120 Cuori che non voleranno più": evento gratuito per la riapertura dell'Ipogeo delle Priare

Indirizzo non disponibile

Domenica 18 febbraio apre con visite guidate e un evento significativo il sito ipogeo delle Priare. Intitolato "120 Cuori che non voleranno più", è dedicato alla memoria delle 120 donne vittime di femminicidio nell'ultimo anno, come riportato dai dati del Ministero dell'Interno al 31 dicembre 2023.

L'evento si svolgerà nel contesto delle antiche cave di pietra di Montecchio Maggiore, dove i partecipanti saranno guidati in un percorso che intreccia la narrazione dell'amore e del rispetto verso le donne. Il titolo evocativo riflette il tragico destino delle donne a cui è stato negato il diritto di vivere e realizzare i propri sogni.

All'interno delle Priare, i visitatori troveranno una scenografia emotiva composta da cuori, tanti quanti i sassi rossi presenti, che rimarrà allestita fino all'8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Le visite guidate, della durata di circa 40 minuti, non si limiteranno alla sola esplorazione delle cave, ma includeranno anche racconti sui Castelli di Romeo e Giulietta, accessibili in autonomia al termine del percorso. L'evento si concluderà con letture a tema e l'omaggio di un biscotto a forma di cuore per ogni partecipante.

Orari della visita alle Priare: dalle 15 alle 18

realizzata dai ragazzi del CFP. Centro di Formazione Professionale di Trissino.