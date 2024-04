"120 chili di jazz" con César Brie: una storia di amore, musica e vita

120 CHILI DI JAZZ: Una Storia di Amore, Musica e Vita

Data: Sabato 6 aprile 2024, ore 21.00

Luogo: Kitchen Teatro Indipendente

Un'esilarante performance che porta in scena César Brie con "120 chili di jazz", un'avventura narrativa ricca di emozioni, umorismo e riflessioni profonde. La storia segue le peripezie di Ciccio Méndez, un uomo dal cuore grande quanto il suo amore per il jazz e Samantha Mariana, la donna dei suoi sogni che ignora il suo amore. Disperato per vederla, Ciccio escogita un piano audace: infiltrarsi in una festa come finto contrabbassista della band jazz. Tra momenti di pura comicità e toccanti realizzazioni, lo spettacolo esplora temi di amore non corrisposto, passione per la musica e il conforto nel cibo, mostrando come il teatro, seguendo le parole di Brecht, possa essere allo stesso tempo divertente e profondamente riflessivo.

Chi è César Brie

Attore e regista argentino apprezzato a livello internazionale, arriva in Italia a 18 anni con la Comuna Bairas, gruppo di cui è fondatore e con cui ha sviluppato un’arte apolide, a stretto contatto con le molte realtà incontrate in una vita passata per scelta in esilio.

Ancora negli anni Settanta crea a Milano il Collettivo teatrale Tupac Amaru presso il Centro Sociale Isola e lavora poi con Iben Nagel Rasmussen nel Gruppo Farfa e nell’Odin Teatret. A seguito di queste esperienze, nel 1991 fonda in Bolivia il Teatro de Los Andes, con cui crea spettacoli che girano il mondo e che, a partire dalla storia o dai classici, si calano profondamente nell’attualità.

INGRESSO INTERI

Tesserati 2023/2024: 12,00 Euro

Non tesserati: 12,00 Euro + 1,00 Euro tessera 2023/2024