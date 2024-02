Incontro d'Amore: Tra Sfide e Romanticismo nell'Universo Contemporaneo di Antonio Fogazzaro

Il Comune di Montegalda vi invita Domenica 11 febbraio, dalle 14:00 alle 18:00, in concomitanza del Carnevale e in vista di San Valentino, per immergetevi in un pomeriggio unico e ricco di attività:

- Gioco dell'Oca Vivente

- Giochi Antichi di Legno

- Mercatino dell'Artigianato

- Apertura Speciale del Museo Antonio Fogazzaro, una opportunità di visitare il museo in una giornata domenicale, per conoscere più da vicino la vita e le opere dell'autore.



L'evento "Incontro d'Amore" rappresenta un'opportunità per tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all'insegna della cultura, del divertimento e della comunità, riscoprendo il fascino senza tempo dell'amore e del romanticismo attraverso il gioco e la condivisione.



Questa iniziativa mensile, sostenuta dalla Regione Veneto attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), mira a valorizzare e promuovere il ricco territorio di Montegalda