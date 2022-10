100 movimenti d'acqua: programma eventi all'ex Lanificio Conte di Schio

Dal 18 al 27 novembre 2022 si svolgerà a Schio una manifestazione davvero unica: una serie di eventi all’interno di una esposizione di 100 opere pittoriche realizzate da Cialimbruschi Romano in arte Charlie dedicate all’acqua, bene prezioso e fondamentale per la vita sulla terra che mai come in questo periodo è seriamente minacciato. Dipingendo acqua, l’artista vuole sensibilizzare l’opinione pubblica trasmettendo la “sfida“ per tutelare gli ecosistemi ad essa legati. Questo evento nasce nella sensibilità del pittore e “travolge” passo passo artisti e cuori pulsanti che accettano il coinvolgimento. Al progetto aderiscono: Mario Lanaro direttore artistico (musicista, compositore), Bepi De Marzi, (musicista, compositore), Patrizia Laquidara (cantante, attrice) Nicola Gobbi (musicista) direttore del Coro Sojo Rosso di Valli del Pasubio, Stefania Lanaro (musicista) direttrice del Coro Voci bianche Città di Schio. Questa straordinaria “Kermesse” vedrà Schio “irrigata” dal sentimento di artisti che colloquieranno con il pubblico.



L’esposizione è a ingresso libero, da SAB 19 a DOM 27 novembre 2022 dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30. Nei giorni degli eventi gli orari di visita saranno solamente dalle 10 alle 12.

EVENTI



Venerdì 18 novembre - ore 18

Presentazione e apertura dell’evento 100 movimenti d’acqua

Sabato 19 novembre - ore 18

Dialogando con il pittore

Romano Cialimbruschi realizza con colori ad olio un movimento d’acqua e racconta



Domenica 20 novembre - ore 18

L’acqua che scorre tra le parole di Meneghello

Patrizia Laquidara e Mario Lanaro

testi di Luigi Meneghello nel centenario della nascita



Venerdì 25 novembre - ore 18

Piove nella mente

viaggio spazio temporale con effetti sonori d’acqua, prodotti dalle voci e dai corpi del Coro ANA

Sojo Rosso di Valli del Pasubio diretto da Nicola Gobbi



Sabato 26 novembre - ore 16,30

Come un fiume nasce e porta vita

Coro Giovanile Città di Schio diretto da Stefania Lanaro

1° esecuzione 16,30 - 2° esecuzione 17 - 3° esecuzione 17,30



Domenica 27 novembre - ore 17

“di fiumi e torrenti, ruscelli e sorgenti”

Bepi De Marzi

55 minuti d’acque sonore

ore 18,30 asta di beneficenza dell’opera realizzata durante l’evento dal pittore Cialimbruschi Romano



Per informazioni, visite guidate o fuori orari per gruppi, contattare Cialimbruschi Romano al 3245471711.

Si consiglia di prenotare i posti gratuiti per ogni evento, data la disponibilità di soli 100 posti al seguente

link https://www.eventbrite.it/e/407286905097 oppure - per aiuto - lasciare un messaggio scritto o audio a

mezzo WhatsApp al numero 3403601919





La mostra ospiterà l’associazione onlus “Cuore di Lucia” che, in 16 anni di attività, ha raccolto e donato più di 550 mila euro, ed ha realizzato oltre 150 progetti di distribuzione d’acqua nel mondo, con particolare riguardo alle realtà più povere. Il lavoro organizzativo e le prestazioni artistiche sono frutto di volontariato, senza finanziamenti istituzionali, con il prezioso patrocinio del Comune di Schio.