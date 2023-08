100 anni di Partita a Scacchi: festa medioevale, mostre, gare e visite guidate

“100 anni di Partita” fra rievocazioni, mercati medioevali, giochi di scacchi e mostre. È il programma firmato, dall’1 al 3 settembre, da Associazione Pro Marostica per l’anniversario della Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi, nata nel 1923 ad opera di un gruppo di imprenditori guidati dallo studente Francesco Pozza. In una piazza, ancora senza scacchiera fissa, misero in scena quella che, poi sviluppata nel 1954 dal libretto teatrale di Mirko Vucetich, divenne la fortuna e il simbolo di Marostica nel mondo.

Programma

Il 2 e 3 settembre 2023 festa medioevale per far rivivere la storica rievocazione del 1923. Week end di mostre, gare di scacchi e visite guidate. Ospiti d’eccezione lo scrittore Pier Alvise Zorzi e l’attore Roberto Ciufoli

Con quell’originario spirito di festa, sabato 2 (dalle 15.00) e domenica 3 settembre 2023 (dalle 10.00) il centro storico di Marostica si trasformerà in una grande rappresentazione, con gruppi di sbandieratori, musici, giocolieri, artisti di strada, ma anche mercatini medioevali, accampamenti, laboratori per bambini, dimostrazioni di tiro con la balestra e tanto altro, chiamando a raccolta i più rinomati gruppi storici italiani. Momento clou dei festeggiamenti, sabato sera alle 21.00, la riproposizione della Partita a Scacchi del 1923, dal vivo, con i personaggi della scacchiera e un gran finale a sorpresa: uno spettacolo ad ingresso libero, che sarà anticipato da un monologo sulla storia della Partita dello scrittore Pier Alvise Zorzi.

E poi gli scacchi. Nel cortile del Castello Inferiore, sede del prossimo Museo degli Scacchi, sabato 2 settembre, avrà luogo una simultanea di scacchi (ore 10.00, posti limitati) con due grandi maestri: Danyyl Dvirnyy (Leningrado, 1990), campione italiano assoluto nel 2013 e nel 2015, e Kenny Solomon (Città del Capo, 1979), primo e unico Grande Maestro della storia del Sudafrica, sposato con la campionessa e vicepresidente della Federazione Scacchistica Italiana Veronika Goi. Nel pomeriggio (ore 14.00 -18.00), le scacchiere dei maestri lasceranno spazio ad un torneo giovanile Under 14, sempre con la regia dell’esperto Daniel Zarpellon.

Il programma delle iniziative prevede anche importanti mostre al Castello Inferiore. I 100 anni di Partita saranno raccontati dai preziosi costumi e dai materiali di scena custoditi dall’Associazione Pro Marostica, con un nuovo allestimento del piano nobile. I visitatori potranno immergersi nello spirito della Partita grazie a ricercate scacchiere, oggetti originali nati dal genio dell’autore del libretto Mirco Vucetich, video dello spettacolo e innovative installazioni, fino ad una stanza-tributo ai registi della Partita. La mostra, visitabile con il biglietto del castello e in programma fino al 31 dicembre 2024, sarà inaugurata venerdì 1 settembre, dalle ore 21, con una open night del Castello, liberamente accessibile a tutti i visitatori.

L’associazione Marostica Fotografia 1979 cura al piano una esposizione dedicata al gioco degli scacchi in tutte le sue accezioni e un’ampia raccolta di fotografie, immagini e documenti provenienti da archivi pubblici e privati (dal 2 al 30 settembre 2023, inaugurazione sabato 2 settembre, ore 11.00).

Domenica 3 settembre (ore 17.00), infine, la proclamazione delle nuove Lionora e Oldrada per voce di un inedito giullare, l’attore Roberto Ciufoli, darà il via alla Partita a Scacchi a personaggi viventi del 6-7-8 settembre 2024, per la quale sono già attive le prevendite (www.marosticascacchi.it). Sono otto le finaliste in gara, provenienti dal territorio della Podesteria di Marostica 1454.

Gli eventi in programma per i “100 anni di Partita” (1923-2023) sono l’occasione per visitare la città e conoscere la sua storia. A questo proposito Associazione Pro Marostica propone due itinerari sulle tracce della Marostica Mediovale, fra l’antico borgo e il Cammino di Ronda (info e prenotazioni t. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it).

“Un programma di festa e spettacolo per la città che permetterà di immergersi nell’atmosfera medioevale ma soprattutto di ripercorrere la storia di questa rappresentazione unica al mondo – il commento del presidente di Pro Marostica Simone Bucco – Tradizione e modernità si intrecciano in questo centenario che vuole commemorare il passato e allo tempo guardare al futuro con la valorizzazione di un immenso patrimonio di arte e cultura, proiettandosi nelle prossime edizioni”.