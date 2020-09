Arrivano in grande stile i "10 Minutes Late” (ten minutes late), un duo acustico emozionante e davvero ben indovinato. Due chitarristi, due voci, maschile e femminile, due esperienze musicali splendidamente in sintonia tra loro per regalarvi emozioni in acustico, immediate, piacevoli e a volte pure sorprendenti. In poco tempo si sono rivelati una sorpresa nel panorama musicale e lo conferma il loro incredibile ultimo video che ha quasi raggiunto le 15.000 visualizzazioni.

10 Minutes Late Live al The Big venerdì dalle ore 21:30.

The BIG - Vicenza Via Savona n.80,Torri di Quartesolo

La serata è confermata anche in caso di pioggia.

Importantissima la prenotazione.