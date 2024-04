1 Maggio: Sentiero dei Grandi Alberi e Sea del Risso

Escursione in uno dei luoghi più incantati delle Piccole Dolomiti, un percorso sotto le pareti delle Tre Croci tra pascoli, antichi alberi e il poco conosciuto ma meraviglioso Lago Sea del Risso.

Difficoltà: medio semplice, 11 chilometri e 500 metri di dislivello positivo. Non ci sono tratti difficili, la lunghezza ed il dislivello sono compatibili adatti anche ai ragazzi al di sopra dei 10 anni.

Ritrovo: al parcheggio di contrada Asnicar alle 9.15

Cosa è necessario avere:

- calzature da trekking con suola in vibram o comunque con buona aderenza su terreno montano

- consigliamo di vestirsi a strati in modo da poter togliere o aggiungere in base alle condizione meteo.

- guscio in goretex e coprozaino in caso di pioggia

PRANZO AL SACCO

Costo escursione 25 euro comprensivo di accompagnamento e assicurazione infortuni cliente . 15 i minori

Per l'iscrizione bonifico sul conto IT46T0503459790000000003036 intestato a Diego Merzari.

L'evento potrà subire delle modificazioni a causa delle condizioni meteo.

Per isciversi o ricevere informazioni telefonare al 3470657489

Diego Merzari – Accompagnatore di Media Montagna presso Collegio Guide Alpine della Regione Veneto.