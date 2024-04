1 Maggio: Festa di Primavera e taglio della mortadella gigante in Piazza Castello

Il 1° Maggio, la Piazza Castello di Marostica si trasforma in un vivace palcoscenico per la Festa di Primavera, un evento che celebra l'arte e il gusto. La manifestazione si svolgerà dalle 9:00 alle 19:00 e vedrà gli artisti locali trasformare il centro storico in una galleria d'arte a cielo aperto, dove saranno esposte e messe in vendita le loro opere.

Alle 10:15 ci sarà l'Arrivo della Mortadella Gigante, momento clou della festa con il tradizionale taglio di una maxi-mortadella. Questo salume, prodotto con carne di altissima qualità e cotto lentamente per oltre 36 ore per esaltarne il sapore, verrà distribuito ai partecipanti. Il taglio della mortadella sarà un vero e proprio rito, eseguito con maestria da un esperto, e sarà accompagnato dall'esibizione della Banda Monte Grappa Rosà.