1 Maggio: Contrade in Festa a San Tomio di Malo

La sesta edizione di Contrade in Festa a S.Tomio di Malo ha un ricco programma per il 1° maggio. Un'occasione per godere della bellezza delle contrade locali, iniziando con una passeggiata accessibile a tutti, durante la quale si potrà godere di un momento di relax ascoltando una fiaba in mezzo al verde, circondati da sculture in legno, pausa pranzo con grigliate e dolci.

Programma

Mattina: Inizio con una passeggiata tra le contrade e una pausa fiabesca.

Pranzo: Degustazione di grigliate e dolci caserecci presso lo stand gastronomico, con l'opportunità di ammirare una mostra di rapaci, gufi, civette e barbagianni

Pomeriggio: Intrattenimento magico per i più piccoli con il Mago Sancio.

Serata: Dalle 18:00, riapertura dello stand con offerta di bruschette, patatine fritte e panini. Dalle 19:00, cena accompagnata da musica live del gruppo Big Momi e del gruppo The Closers.

La festa si svolgerà nella zona sportiva di S.Tomio di Malo, in Via Mazzola.