1 Maggio: Bici e Brenta, la Valsugana nascosta

Bici e Brenta: la Valsugana nascosta

Siamo abituati a percorrerla in auto, spesso per andare altrove, ma tra le anse del Brenta si nascondono tesori incredibili: il Laghetto di Ponte Subiolo, la grotta dell'Elefante bianco, le cascate naturali dei caglieroni e l'Oliero che con i suoi 300 m è uno dei fiumi più corti d'Europa.

Ma il Canale di Brenta nasconde anche realtà fatte di persone che con la forza delle braccia hanno dedicato la loro vita a questo territorio. Andremo a conoscere Mauro e la sua famiglia che ci faranno visitare la loro az. agricola "I Barchi" e sperimentaremo 'Il sentiero delle api' con la casa sensoriale e concludendo con il pranzo a base dei loro prodotti.

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: Facile

Dislivello: +350 m

Durata: 7 h (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 35 Km

DOVE E QUANDO?

Mercoledì 1 Maggio

Bassano del Grappa (VI)

Orario di ritrovo: ore 9.00

IL COSTO

Escursione

- 20€ Adulti

- 10€ Ragazzi fino a 15 anni

Pranzo

- 15€ Pranzo + visita al Sentiero delle Api

Con il pranzo la visita al sentiero delle api e alla casetta sensoriale è gratuita.

Senza pranzo in azienda la visita al sentiero delle api e alla casetta sensoriale costa 5€.

Possibilità di noleggio in loco ad un costo aggiuntivo di city bike muscolare (15 euro) o city bike elettrica (25 euro).

Disponibilità anche di carrello per i trasporto di bambini.

Iscrizioni con noleggio di biciclette entro il 25/04/24

Dopo questa data non siamo in grado di garantire il noleggio. Sarà comunque sempre possibile iscriversi portando con sè la propria bicicletta.



Maggiori informazioni: Mattia 3280853291

L’escursione potrà essere annullata in caso di maltempo.