1° Maggio a Fornaci Estate: un'esplosione di musica, divertimento e natura

Il 1° Maggio si preannuncia un giorno ricco di musica, divertimento e natura a Fornaci Estate, l'oasi verde situata nel cuore della città di Vicenza. La festa inizia dalle ore 15:00 con l'apertura degli stand gastronomici, che proporranno un'ampia scelta di cibo e bevande per soddisfare ogni palato. Per i più piccoli, non mancheranno musica e animazione, mentre gli amanti del gioco potranno cimentarsi in attività ludiche adatte a tutte le età.

Il clou della giornata arriverà alle 17:00 con una serie di concerti live che vedranno protagonisti alcuni dei migliori talenti del panorama musicale vicentino. Sul palco saliranno i Black Sanguine, band rock energica e coinvolgente, i Bad Black Sheep, con i loro flow travolgenti e le loro rime incisive, e La Libertà in Offerta, che regaleranno al pubblico un set intimo e raffinato con la loro musica acustica emozionante.

Fornaci Estate offre anche ampi spazi verdi dove potersi rilassare al sole o fare un picnic, un bar e punti ristoro, area per fare sport.

L'ingresso all'evento è gratuito.