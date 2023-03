1^ Gian Ottica Suman Trail

"Gian Ottica Suman Trail" è la nuova gara che raccoglie il testimone dalla tradizionale corsa “Santorso – Cima Summano”, conosciuta anche come “Sentiero della Via Crucis”, organizzata per molti anni dal Gruppo ANA di Santorso.



Da quest’anno la gara si rinnova. Nella sua nuova veste, la Suman Trail parte sempre da Santorso, ma si sposta poco più giù per poi inerpicarsi sul sentiero della Via Crucis, passando per Prà Minore, il Santuario e arrivare finalmente ai piedi del Cristo di Cima Summano.



Chilometraggio e dislivello aumentano, venendo incontro alle richieste degli appassionati. Confermata la sfida su un percorso unico ed emozionante, e la festa del dopo gara, quindi che aspetti? Iscriviti subito!