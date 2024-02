Per i veri rocker: Ian Paice dei Deep Purple al Busnelli

La storia dell'hard rock fa tappa al Busnelli con un concerto eccezionale del batterista dei Deep Purple, Ian Paice. I posti migliori in platea stanno già andando a ruba per l'evento di sabato 24 febbraio alle ore 21 al Busnelli Cinema Teatro di Dueville.

Ian Paice è nato il 29 Giugno del 1948 e fa parte dei Deep Purple dal 1968. Uno dei batteristi più importanti e famosi del rock; il suo stile e il suo suono sono particolari, utilizza tecniche di batteria jazz e swing (poco utilizzate nel mondo rock), ed è visto come uno dei batteristi più influenti anche per la creatività e i lunghi assoli.

Come i Led Zeppelin e i Black Sabbath, i Deep Purple sono considerati tra i principali pionieri del genere hard rock e tra i precursori dell'heavy metal. Ian Paice, straordinario musicista dal tocco inconfondibile, è tra i fondatori storici della band britannica nel 1968. Il batterista sarà accompagnato dai talentuosi White'N'Purple e Warsnake per ripercorrere i gloriosi successi di una delle band più influenti del panorama musicale internazionale di tutti i tempi. Per i veri rockers, un live da non perdere!

Sabato 24 febbraio alle ore 21. Biglietto unico 28€ (di persona in biglietteria non ci sono costi di prevendita aggiuntivi).

È possibile acquistare subito i biglietti qui: https://bit.ly/TeatroBusnelli oppure recarsi di persona in biglietteria nei giorni e orari di attività del cinema.